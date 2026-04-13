La Junta selecciona dos empresas para representar a Comunidad en premios CEX

Lunes, 13 Abril 2026 08:17

La Consejería de Economía y Hacienda ha seleccionado a las empresas Grupo Tecozam, con sede en Zamora, y Repuestos Sáenz de Valladolid, como las candidaturas mejor valoradas por el jurado autonómico y que representarán a la Comunidad en la fase nacional de los Premios CEX 2026, convocados por la Asociación de Centros Promotores de la Excelencia (CEX), de la que el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) es socio fundador.

La elección de los ganadores, elegidos por unanimidad, ha atendido a los criterios recogidos en las bases del premio: grado de novedad, coherencia con la estrategia empresarial, resultados obtenidos, impacto en los diferentes grupos de interés y posibilidad de transferencia interna y externa.

El jurado ha estado presidido por el director general del ICECYL, Augusto Cobos Pérez, y ha contado con la participación de Isabel Prieto Pastor, profesora titular de Organización de Empresas de la Universidad de Valladolid; María Ángeles Hidalgo, secretaria general del Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León; José Julián Nieto director de Adecco en Castilla y León, Galicia y Asturias; Alberto Cagigas Pérez, director de Castilla y León Económica; Asier Saiz Rojo, director de ITAGRA y Carmen Verdejo Rebollo, directora del Departamento de Innovación y Emprendimiento del ICECYL.

La edición 2026 de los Premios CEX está centrada en la gestión del relevo en las organizaciones. A esta convocatoria se han presentado diez candidaturas procedentes de varios puntos de Castilla y León y de sectores como el sanitario, medio rural, márketing, restauración, tecnológico o agroalimentario, todas ellas con buenas prácticas de gran calidad vinculadas a la continuidad del talento, la transmisión del conocimiento, la sostenibilidad organizativa y el arraigo territorial.

El jurado ha reconocido la calidad de todas las candidaturas presentadas, que reflejan una notable diversidad y singularidad, tanto por su procedencia y dimensión como por los enfoques adoptados, así como un elevado nivel de compromiso e innovación en la gestión del traspaso de conocimiento entre generaciones en las organizaciones.

Grupo Tecozam y Repuestos Sáenz representarán a Castilla y León en la fase nacional de los Premios CEX, cuyo fallo del jurado se dará a conocer el próximo 22 de mayo, tras la exposición pública de las empresas finalistas en una gala que se celebrará en Palma de Mallorca.

Centros de Promotores de la Excelencia

ICECYL es una de las entidades fundadoras de la asociación CEX y ha participado en todas las ediciones del premio, convocándolo a nivel autonómico, y aportando a la competición candidaturas de empresas y colaborando en su evaluación

CEX integra a distintos institutos de promoción económica de varias Comunidades Autónomas: el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), el Club Asturiano de Calidad, EUSKALIT, la Fundación Navarra para la Excelencia (FNE), la Fundación SCIO, el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), el Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI), el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), Madrid Excelente y la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN).

La Asociación Nacional de Centros Promotores de la Excelencia (CEX) se constituyó en 2006 con el objetivo de unir los esfuerzos que se estaban realizando en diferentes Comunidades Autónomas para potenciar, de manera conjunta y coordinada, el desarrollo de la cultura de la innovación y la excelencia en gestión empresarial.