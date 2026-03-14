La Lotería Nacional deja un "pellizco" en El Burgo de Osma

Sábado, 14 Marzo 2026 22:39

La Lotería Nacional ha dejado este sábado un pellizco en El Burgo de Osma.

En el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 14 de marzo de 2026 ha habido un resguardo premiado con el segundo premio, según ha confirmado la delegación en Soria de Loterías y Apuestas del Estado.

Este resguardo ha sido validado en el Bar Avenida de El Burgo de Osma.

El premio que corresponde a este resguardo es de 12.000 euros.