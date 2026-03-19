Calatañazor, imagen de la ONCE en serie "Pueblos de película"

Jueves, 19 Marzo 2026 12:44

Calatañazor será la imagen de la ONCE como representante de la provincia de Soria en la serie “Pueblos de película”.

ONCE ha incluido ya este año en curso a tres motivos sorianos en sus cupones y está previsto llegar hasta cinco.

El cupón de la ONCE presumirá el próximo domingo, 23 de marzo, de Trebujena como un escenario “de película”. Cinco millones y medio de cupones llevan esta semana por toda España una imagen panorámica de la localidad gaditana, en la que se rodó la película ‘El Imperio del Sol’ bajo la dirección de Steven Spielberg.

Pueblos de película’ es la serie de cupones de la ONCE con la que la Organización quiere rendir homenaje a aquellas localidades, una por cada una de las 50 provincias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que han sido escenario del rodaje de películas que han pasado a formar parte de la historia del cine, tanto nacional como internacional.

Esta serie de cupones pertenece a los sorteos de domingo, y serán cinco millones y medio por cada cupón, que llevará por toda España muchas localidades que han sido plató de rodaje. El orden de emisión es alfabético, atendiendo a la provincia.

En esta serie Soria está representada por Calatañazor, el pueblo medieval en el que Orson Welles rodó en 1964 su película “Campanadas a Medianoche”.

Welles se fijó en la arquitectura medieval de Calatañazor para rodar su obra shakespereana, una época, la de la década de los sesenta del pasado siglo, en la que Hollywood trasladó a España buena parte de sus producciones por los bajos costes del rodaje, por la calidad de los espacios naturales y por la buena preparación de los equipos técnicos.

En Calatañazor estuvieron rodando un mes para trasladarse después a Santa María de Huerta, donde filmaron unas escenas en el monasterio, en concreto en la sala del receptorio. Posteriormente Welles completó el rodaje en Soria capital, en la fachada de Santo Domingo, y en Barriomartín, en unos parajes junto al puerto de Piqueras que dan espacio a las primeras escenas de la película.

El primer cupón de esta serie lo protagonizó el domingo 13 de octubre, Santiago de Compostela (A Coruña), donde se rodó ‘El lápiz del carpintero’, dirigida por Antón Reixa, basada en la novela homónima de Manuel Rivas, publicada en 1998.

A este cupón le siguió, el 20 de octubre, el dedicado a la localidad albaceteña de Aýna, plató de rodaje de ‘Amanece, que no es poco’, dirigida y escrita por José Luis Cuerda y estrenada en enero de 1989.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.