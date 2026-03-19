El club Ingenieros de Soria quiere seguir soñando en Ejea

Jueves, 19 Marzo 2026 11:37

El Club de Rugby Ingenieros de Soria afronta este fin de semana una doble cita con protagonismo tanto para la base como para el equipo sénior masculino, en un momento importante de la temporada para el conjunto soriano.

Por un lado, la Escuela de Rugby Caja Rural de Soria se desplazará a Zaragoza para participar en una nueva jornada de escuelas, en la que los más jóvenes del club volverán a compartir experiencia con otros equipos en un entorno de aprendizaje y diversión.

La escuela soriana continúa mostrando una evolución muy positiva en las últimas semanas, impulsada en parte por la campaña “Rugby+1”, que ha permitido aumentar el número de fichas y seguir consolidando el proyecto de formación.

Cada vez son más los niños y niñas que se acercan al rugby en Soria, reforzando una base que combina valores, compañerismo y desarrollo deportivo, y que sigue creciendo jornada tras jornada.

En el apartado competitivo, el equipo sénior masculino disputará el partido aplazado correspondiente a la jornada 11 de la Primera Regional Aragonesa, enfrentándose a Ejea Rugby este sábado a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de Ejea de los Caballeros.

El encuentro llega en un momento decisivo de la temporada.

El Ingenieros necesita sumar una victoria para mantenerse en la lucha por los puestos de playoff, en un escenario exigente ante un rival que afronta su último partido de la fase regular como local y que buscará cerrar esta etapa con buenas sensaciones ante su afición.

El conjunto soriano llega tras completar un gran encuentro en su última jornada frente a Quebrantahuesos Rugby, donde compitió hasta el final en un partido muy igualado. Esa línea de trabajo será clave para afrontar el choque de este fin de semana, en el que el margen de error es mínimo.

Más allá de este partido, el Ingenieros aún tendrá por delante los enfrentamientos ante Íbero Rugby y Gigantes de Navarra/Funes, pero todas las opciones pasan por lograr un resultado positivo en Ejea que permita al equipo seguir dependiendo de sí mismo en la recta final de la competición.

El fin de semana se presenta así como una nueva oportunidad para seguir creciendo desde la base y, al mismo tiempo, para que el equipo sénior masculino dé un paso adelante en un momento clave de la temporada.