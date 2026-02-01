Mara Ayllón lidera éxito del club kickboxing Soria en Open de Palencia

Domingo, 01 Febrero 2026 14:59

El Club Kickboxing Soria ha arrancado el 2026 con una brillante actuación en el I Open de Kickboxing ‘Ciudad de Palencia’, logrando subir al podio en casi la totalidad de las categorías en las que compitió.

La expedición soriana regresó a casa con un botín de cinco oros y tres platas, consolidando el gran estado de forma de sus deportistas.

​La gran protagonista del torneo ha sido la cadete Mara Ayllón, quien firmó una participación perfecta.

Ayllón ha dominado sus cuadros con autoridad, proclamándose triple campeona en las siguientes modalidades:

​ Oro en Light Contact (-46 kg).

en Light Contact (-46 kg). ​ Oro en Kick Light (-46 kg).

en Kick Light (-46 kg). ​Oro en Kick Light (-50 kg).

​Por su parte, la actual campeona de Europa, la junior Adriana Verde, ha demostrado por qué es una de las referentes del club.

Verde se ha alzado con la victoria absoluta en Point Fight (-50 kg), sumando además dos valiosas medallas de plata en las modalidades de Light Contact y Kick Light (-50 kg).

​En la categoría senior, el club también ha dejado huella gracias a Pablo Bastidas.

El soriano ha realizado un torneo muy sólido, alcanzando la final y colgándose la medalla de plata en la exigente modalidad de K1 Light (-69 kg).

​Con estos resultados, el Kickboxing Soria reafirma su proyección nacional e inicia el año con las mejores sensaciones de cara al próximo compromiso del Club que será el próximo 28 de febrero en la Star League de kickboxing en Santander.