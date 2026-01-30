El Real Madrid y el Atleti conocen a sus rivales en eliminatoria previa a octavos de la Champions League

Viernes, 30 Enero 2026 17:46

El Real Madrid se enfrentará al Benfica en la eliminatoria previa a los octavos de final de la Champions League tras el sorteo celebrado en Nyon. Al Atlético de Madrid le ha correspondido el Brujas.

El conjunto de Arbeloa disputará el partido de ida en el estadio Da Luz el 17 de febrero y la vuelta en el Bernabéu el 25 del mismo mes.

Ambos encuentros se disputarán a las 21:00 horas.

En caso de superar esta eliminatoria, el Real Madrid se enfrentaría en octavos de final al Sporting Club de Portugal o Manchester City.

La ida se jugaría en el Santiago Bernabéu y la vuelta a domicilio.

Los cruces de octavos de final y el camino de cada uno de los equipos hacia la final quedarán fijados en un nuevo sorteo que tendrá lugar el 27 de febrero.

El Benfica se clasificó para el playoff tras acabar la primera fase en la 24ª posición.

Sumó 9 puntos, al ganar al Ajax, Nápoles y Real Madrid.

Será el quinto enfrentamiento en la Copa de Europa entre ambos clubes.

Por su parte, el Atlético de Madrid se enfrentará al Club Brujas en la eliminatoria de play-off de la UEFA Champions League.

La ida se jugará el miércoles 18 de febrero, a las 21:00 horas, en el estadio Jan Breydel y la vuelta, el martes 24 de febrero, a las 18:45 horas, en el Riyadh Air Metropolitano.

El equipo rojiblando se ha enfrentado ocho veces ante el equipo que actualmente dirige Ivan Leko. Los duelos se han saldado con tres victorias rojiblancas, dos empates y tres derrotas.

En la última ocasión en la que los rojiblancos se vieron las caras con el Brujas, en octubre de 2022, el resultado fue de empate a cero.

Eliminatorias del playoff previo a octavos de final

Mónaco-PSG

Galatasaray-Juventus

Benfica-Real Madrid

B. Dortmund-Atalanta

Qarabag-Newcastle

Brujas-Atlético

Bodø/Glimt-Inter

Olympiacos-B. Leverkusen