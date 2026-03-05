Diez de las mejores canteras del fútbol español se citan en Soria en IV Torneo Nacional Alevín Femenino

Jueves, 05 Marzo 2026 08:38

La cuarta edición del Torneo Nacional Alevín Femenino reunirá en Soria a primeros de abril a algunas de las mejores canteras del fútbol español.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, Manuel Salvador, junto con representantes del Club Deportivo San José, Hugo Palomar y Daniel Salazar, ha presentado la cuarta edición del Torneo Nacional Alevín Femenino, que se celebrará el próximo 4 de abril en el campo de San Andrés y que reunirá a diez equipos de primer nivel del fútbol base femenino nacional.

Salvador ha destacado que el torneo se ha consolidado en apenas cuatro años como una cita ya clásica del deporte en la ciudad, subrayando además su impacto deportivo y turístico.

“Cada año el torneo va a más. Vienen clubes de toda España con sus familias y se genera un ambiente espectacular. Para la ciudad es importante porque permite que muchas personas conozcan Soria y disfruten de ella”, ha señalado.

Además ha puesto en valor el trabajo del CD San José, especialmente por su apuesta por el fútbol femenino, recordando que fue uno de los clubes pioneros en la ciudad en impulsar esta modalidad. “Gracias a su trabajo el fútbol femenino goza hoy de una salud extraordinaria tanto en nuestro país como en nuestra ciudad”, ha indicado.

Por parte del club, sus responsables han explicado que el torneo ha experimentado un importante crecimiento desde su primera edición.

Si el año pasado participaron ocho equipos, en esta ocasión serán diez, distribuidos en dos grupos de cinco, lo que permitirá ampliar el formato competitivo.

Entre los clubes participantes se encuentran canteras de gran nivel como:

Atlético de Madrid

Athletic Club

Rayo Vallecano

Real Valladolid

CA Osasuna

Real Burgos

Zaragoza CFF

CD San José

Gimnástica Segoviana

CD Palencia Fútbol Femenino

El torneo contará con más de 150 jugadoras y se espera que cerca de 1.000 personas pasen durante la jornada por las instalaciones de San Andrés.

El formato incluirá una fase de grupos por la mañana en la que cada equipo disputará cuatro partidos, y por la tarde se jugarán las eliminatorias correspondientes a las fases Oro, Plata y Bronce. Además, se entregarán diferentes reconocimientos como el premio a la mejor jugadora, mejor portera, mejor afición y el mejor siete del torneo.

Los organizadores han destacado también el carácter de convivencia de la jornada, con una comida conjunta para todas las participantes y actividades que buscan reforzar la experiencia de las jugadoras y sus familias.

Además, el club ha querido aprovechar la comparecencia para anunciar que su equipo juvenil-cadete femenino se ha proclamado campeón de la Segunda Regional de Castilla y León con seis jornadas de antelación, logrando el ascenso a Primera Regional.

Por otro lado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el primer equipo femenino del CD San José disputará este domingo su partido en el estadio de Los Pajaritos, gracias al acuerdo de colaboración con el CD Numancia. La entrada será gratuita.