El fotógrafo adnamantino Pascual Marín inaugura exposición en Aranda de Duero

Jueves, 05 Marzo 2026 08:13

El fotógrafo adnamantino Pascual Marín ha inaugurado en Aranda de Duero la exposición "Paisajes Humanos".

El concejal de Cultura y Juventud, José Antonio Fuertes ha inaugurado este miércoles en la Casa de Cultura de Aranda de Duero la exposición “Paisajes Humanos”, una retrospectiva del autor soriano que ya ha pasado por Zamora, Almazán y el Museo de los Pueblos Leoneses en Mansilla de las Mulas.

Fuertes ha resaltado “la importancia para Aranda de contar con exposiciones como esta y ha agradecido a Pascual Marín que haya elegido la ciudad ribereña para mostrar su trabajo en la provincia de Burgos”, para Marín “es una oportunidad más para que este proyecto pueda llegar a más gente, tras el éxito de las anteriores ubicaciones, aunque lo importante es que el espectador que llegue a verla quede sorprendido, le impacte y no quede indiferente”.

Se trata de la primera exposición individual del artista Pascual Marín Marina (Soria, 1972) e incluye fotografías en gran formato de sus últimos 25 años. Incorpora imágenes de tres series, "Memoria" (2006-2025) un recorrido por las tradiciones leonesas, a través de sus protagonistas, su identidad y sus ropajes; "Tocando el cielo" (2007-2010), tres años de fotografías en las que el autor hace una radiografía del pueblo peruano y nos acerca a la importancia y significado de la indumentaria en el país andino y "Orígenes" (2024-2025), un retorno a los inicios del fotógrafo en Almazán a través de retratos de la festividad de San Pascual y la impresionante vestimenta de sus protagonistas "los zarrones" y de las festividades de la Virgen de Brezales y el carnaval tradicional de Espejón.

En Aranda se incorporan doce fotografías nuevas captadas en 2026 en la provincia de Burgos en la serie “inmaterial”, mozos de la Ribera e imágenes de los carnavales tradicionales de Hacinas y Mecerreyes.

Para Pascual "la identidad de un pueblo comienza por la cabeza, por los sombreros, tocados, pañuelos y joyas y continua por los rostros de quienes los habitan y el resto de su indumentaria. Los "Paisajes Humanos" son imágenes no solo de las personas que reflejan sino de los lugares que ocupan, nos muestran tradiciones, costumbres, rituales, ropajes y vestimentas, pero también ríos. montañas, espacios y tiempo".

A la muestra fotográfica se unen indumentarias que aportan la Asociación El Brezo de Espejón y el colectivo Arbayal de Burgos, concretamente la localidad soriana incluye un traje de mozo del carnaval y uno de piñorra que han sido cedidos por tres familias; mientras que la agrupación burgalesa muestra dos trajes de novios de la ribera burgalesa y dos de la sierra de la demanda.

La exposición estará hasta el próximo día 19 de marzo y el sábado 14 el autor hará visitas guiadas, a las 11 horas y a las 12,30 horas.