Licitada remodelación de estación ferroviaria de "El Cañuelo", que sepulta intermodal

Jueves, 05 Marzo 2026 09:03

Adif ha licitado finalmente las obras para remodelar la estación ferroviaria de “El Cañuelo”, de Soria, tras anunciarse hace cuatro años un proyecto que sepulta el inicial planteamiento de construir una estación intermodal.

Fue la propia presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, en noviembre de 2022, quien anunció que la remodelación de la estación ferroviaria de Soria comenzará en 2024, pero el trámite administrativo de su licitación no ha sido publicado hasta esta semana en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La licitación cuenta con un presupuesto superior a los 5 millones de euros, con impuestos.

Ahora, las empresas interesadas disponen de plazo hasta el próximo 8 de abril de para presentar sus ofertas

Las ofertas económicas se abrirán el 7 de mayo

El plazo de ejecución se ha establecido en 14 meses. Con ello, hasta finales de 2027 o principios de 2028, la remodelación no estará terminada.

La remodelación de la estación ferroviaria es el plan “B”, ya que el planteamiento inicial era construir una estación intermodal que concentrará en un mismo lugar la estación de autobuses y la ferroviaria.

Pero Ayuntamiento, Adif y Junta no han sabido ponerse de acuerdo para materializar este proyecto en Soria.

En noviembre de 2022, Ayuntamiento y Junta rivalizaron sobre la responsabilidad de esta nueva frustración para Soria.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, responsabilizó al Ayuntamiento de Soria de la no ejecución de la estación intermodal, un proyecto anunciado hace dos décadas y que entraba definitivamente en vía muerta.

De Gregorio replicó a las declaraciones del alcalde de Soria, Carlos Martínez, que aseguró en la presentación del "plan B" de la estación ferroviaria de ·El Cañuelo, que la Junta se había desmarcado del proyecto de la estación intermodal para no perder fondos europeos en la remodelación de la estación de autobuses.

En este sentido recordó que la Junta inició hace años reuniones con el Gobierno y el Ayuntamiento de Soria, para analizar los planteamientos, las necesidades y las disponibilidades para plasmar el convenio a tres partes.

"Es cierto que se han tenido reuniones pero el alcalde de Soria tiene un poquito de Alzheimer, porque realmente nosotros se ha hablado siempre de la intermodal y seguir trabajando, pero no hay habido ningún avance en ninguna de las reuniones, que es la disponibilidad por parte de Adif y del Ayuntamiento en sus negociaciones", declaró entonces.

De Gregorio señaló que la Junta tuvo que optar finalmente, en vista de que las negociaciones estaban encalladas, por modernizar la estación de autobuses y se le comunicó al Ayuntamiento.

“No ha sido por la culpa de la Junta sino porque en las negociaciones no se han llevado las actuaciones correspondientes por parte del Ayuntamiento y el ADIF", reiteró.

De Gregorio lamentó que durante cuatro años no se haya avanzado en las negociaciones para materializar la estación intermodal.