Cruz Roja denuncia desigual carga en responsabilidades en cuidados

Jueves, 05 Marzo 2026 09:01

Con una premisa Que lo hagamos, no significa que debamos y una solución Cuando la carga se reparte, la vida se aligera Cruz Roja y Cruz Roja Juventud pone el acento en la carga mental que sufren las mujeres desde edades muy tempranas por el exceso de responsabilidades no compartidas en su nueva campaña de sensibilización con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Para apoyar este mensaje, la entidad celebra estos días distintas acciones en todas las provincias que van desde actuaciones en la calle y centros educativos hasta charlas en las sedes de Cruz Roja.

La carga mental está relacionada con e l esfuerzo psicológico y emocional de organizar, planificar y anticipar todas las tareas necesarias para que la vida cotidiana funcione, desde los cuidados, la organización doméstica, las gestiones familiares o la cobe rtura de necesidades de otras personas.

Esta carga comienza desde edades muy tempranas con responsabilidades que parecen inofensivas, pero que no se asignan por igual a niños y niñas. Estos comportamientos, poco a poco, van educando de forma desigual a ellas en la idea de que deben sostener y anticipar, y a ellos, en la de que siempre habrá alguien pendiente de sus necesidades.

En el pasado año, Cruz Roja atendió, en Castilla y León a más de 26.170 mujeres dentro del área de Inclusión Social, desde el que se actúa con las personas en riesgo de pobreza y exclusión para que tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de vi da y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que estas personas viven.

El empleo es fundamental para el acceso a derechos y servicios esenciales, por ello, desde Cruz Roja se trabaja para acercar el mercado laboral a las personas que lo tie nen más difícil, mejorando su empleabilidad a través del refuerzo de competencias profesionales, potenciando sus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo, y promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo.

En 2025, Cruz Roja en Cas tilla y León impulsó el acceso al empleo de más de 4.150 mujeres mejorando su empleabilidad y abriendo nuevas oportunidades laborales, lo que a supuesto el

60% del total de la intervención en materia de empleo.



Según datos recogidos por Cruz Roja entre las personas usuarias de la Organización en 2025, las mujeres continúan asumiendo la mayor parte de los cuidados dedicando 3 veces más tiempo que los hombres, lo que genera una carga mental significativa superior a la de los hombres.

Esta desigualdad no solo se refleja en el tiempo dedicado al cuidado, sino también en el impacto que estas responsabilidades tiene n en su bienestar emocional y en su desarrollo personal.

Además, ellas siguen asumiendo mayoritariamente los cuidados profesionales, lo que las concentra en empleos caracterizados por una alta temporalidad y parcialidad, limitando así sus oportunidades de desarrollo profesional y su participación en el mercado laboral.



