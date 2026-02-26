Más de 700.000 castellanos y leoneses temen por su vida debido a desatención sanitaria rural

Jueves, 26 Febrero 2026 14:23

Más de 700.000 castellano leoneses sienten peligro por su vida por la falta de atención sanitaria en la España vaciada, según concluye un estudio elaborado por Facttory, la unidad de análisis de datos de consultora BeConfluence.

El informe, basado en el análisis del comportamiento digital de la ciudadanía castella noleonesa, retrata un clima social marcado por la percepción de abandono y agravios ante la falta de recursos del Estado, que han llevado al desmantelamiento sanitario, a infraestructuras precarias y a un ámbito rural y forestal descuidado con alto riesgo de incendios.

El estudio, presentado hoy en la Fundación Tecnovitae Valladolid, arroja unas conclusiones basadas en el rastreo y análisis de la población digital de la región, con 44 millones de datos de internet desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, lo que lo convierte en el estudio más reciente y profundo hasta la fecha sobre el clima social en Castilla y León ante la campaña electoral del 15-M.

Entre las principales conclusiones, el estudio identifica un bloque de factores que concentran la mayor preocupación del electorado: el abandono sanitario, la casi nula rentabilidad del campo, el empleo joven y la gestión forestal (incendios).

La percepción de abandono del Estado está generalizada en Castilla y León, con un 48,60 por ciento que asegura tener desventajas severas respecto a privilegiados: creen que el Gobierno central “compra votos” en Cataluña y País Vasco con el dinero que le quita a Castilla y León.

Además, un 31,20 por ciento tiene la sensación de que el Estado no está, con un abandono sistemático y que sólo se acuerdan de los ciudadanos “cuando hay elecciones o incendios”.

Tan sólo un 12,50 por ciento cree que el trato es el estándar con respecto a otras Comunidades Autónomas.

Sin duda, la Comunidad que concentra la mayoría de conversación negativa es Cataluña (52,40%) por la financiación singular.

El castellanoleonés siente que está “pagando la fiesta ajena” con sus impuestos y su falta de servicios.

Con Madrid (26,80%), por otro lado, tienen una relación de amor-odio: van allí a trabajar, pero produce resquemor que Madrid vacíe su territorio.

Respecto a la economía, una amplia mayoría tiene una perspectiva negativa, con un 48,20% que ven un estancamiento, manifestando que “sigue igual de mal” y un 31,50% que ve un empeoramiento y un 6% que ve incertidumbre. Tan sólo un 14,30% detecta una mejora, especialmente por los nichos industriales.

En el terreno de las oportunidades laborales, más de la mitad de los jóvenes de 16 a 36 años cree que se tiene que ir de la Comunidad para buscar trabajo (56,80%), mientras que un 24,50% ve opositar como la única salida estable, un 6,30% que se resigna y tan sólo un 12,40% optimista.

Por último, del informe se desprende que las barreras a la vivienda son similares a las del resto del Estado: precios de alquiler abusivos y escasez de oferta de calidad.

Desmantelamiento sanitario, el elefante en la habitación de Castilla y León

El ámbito sanitario es, sin duda, el mayor foco de problemas en la Comunidad para los castellanoleoneses.

A nivel general, un 38,40% cree que la mayor prioridad de los políticos debería ser “frenar el abandono sanitario”, mientras que un 41,20% identifica las listas de espera y la falta de médicos como el mayor problema que sufre a nivel personal.

Del análisis se desprende que, para una mayoría de la población, la falta de recursos del Estado dedicados a Castilla y León tiene como principal consecuencia el desmantelamiento sanitario.

No obstante, el dato más llamativo que arroja el informe es respecto a la percepción de riesgo vital: más de 700.000 castellanoleoneses sienten que su vida peligra por la desatención sanitaria rural, con alrededor de 300.000 personas que cree firmemente que ante un ictus o un infarto no llegarían vivos al hospital de referencia.

Por último, las conexiones internas de transporte en la Comunidad también son foco de gran preocupación: un 64,50% cree que están aislados y califican las conexiones como “muy deficientes”.

El campo: oposición frontal a Bruselas y sus burócratas

Otra de las preocupaciones clave de los castellanoleoneses según el estudio presentado es el campo, especialmente por las amenazas externas relativas al reciente acuerdo entre la Unión Europeo y Mercosur.

La opinión respecto a este acuerdo es casi unánime: el 68,40% lo identifican como una amenaza existencial que puede suponer la “ruina total” del campo, y a un 21,20% le genera desconfianza.

Tan sólo un 10,40% lo ve como una oportunidad.

Respecto a Bruselas, la opinión mayoritaria del campo castellanoleonés es negativa, con un 37,80% que cree que “Bruselas nos ataca” con la hiper regulación, un 32,10% que ve Bruselas como “un mal necesario” por la dependencia de la PAC y un 12,30% que cree que “Bruselas nos ignora”.

Otra de las amenazas identificadas por los castellanoleoneses es el uso de superficie agrícola para la instalación de placas solares o energía renovable: un 61,50% se opone por considerarlo una “invasión del campo” que ponen “mares de espejos”, frente a un 26,80% que lo acepta porque ve rentabilidad a la tierra.

Por último, otra de las grandes preocupaciones relativas al campo es el riesgo de incendios. Para los castellanoleoneses, esto es debido fundamentalmente a la falta de mantenimiento y limpieza (55,80%) y a la despoblación y falta de ganadería y pastoreo (22,40%). Sólo una minoría identifica atribuye este riesgo a los pirómanos (12,30%) y al cambio climático (9,50%).

La cuestión leonesa

En el bloque identitario, el estudio refleja un fuerte apoyo a la separación de León como autonomía.

Esta conclusión deriva de datos extraídos exclusivamente en la provincia de León, donde se ha podido medir el apoyo digital a la autonomía uniprovincial.

Tres de cada cinco leoneses (58%) está a favor de la separación, mientras que un 21,90% está en contra y un 20,10% se muestra indecisa.

Los ciudadanos que no se sienten parte de Castilla y León consideran que la unión con Castilla fue “una imposición y un error histórico”.

Lo más llamativo es la opinión general en el resto de Castilla y León sobre la separación de León: el sentimiento principal es de indiferencia (42,50%) seguido de la empatía desde otras provincias porque “Valladolid acapara todo” (31,20%) o de un rechazo claro (18,40%).