El líder de Vox hará campaña autonómica en Almazán

Jueves, 26 Febrero 2026 15:39

El presidente de Vox, Santiago Abascal, volverá a tierras sorianas para impulsar la candidatura de su partido a las elecciones autonómicas. El próximo 2 de marzo estará en Almazán.

Abascal repite la misma estrategia en las autonómicas de Castilla y León, que en las de Aragón y Extremadura, con una implicación directa en la campaña, que le llevarán a recorrer buena parte de la Comunidad más extensa de Europa, “pueblo a pueblo”.

Para comenzar este 28 de febrero estará en un acto electoral en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid.

El 2 de marzo hará doblete, con presencia en Almazán, a las 13:00 horas, y en Aranda de Duero, a las 19:30 horas.

El 3 de marzo el partido ha anunciado su presencia en los actos electorales de La Bañeza y Ponferrada, en León.

Y el 4 de marzo, estará en Palencia, en el inicio de esta campaña electoral que le llevará a recorrer muchos kilómetros y pueblos de la geografía castellano-leonesa en busca de mejorar resultados.

En clave electoral, el presidente de VOX ha advertido que la formación quiere “un cambio de rumbo en las políticas migratorias, en las políticas de gasto, en las políticas impositivas y en las políticas climáticas y verdes que arruinan al campo y a la industria” y que “cualquier noticia que conozcan que diga que VOX ha pedido un cargo o ha pedido una posición en el gobierno es mentira”.

Asimismo, ha insistido en que no traicionará a sus votantes para entrar en gobiernos.

“Lo único que no contemplo es utilizar la confianza de la gente en las elecciones para obtener cargos, para entrar al poder y para no cambiar las cosas”, ha concluido en su comparencia esta semana en Arévalo (Avila).