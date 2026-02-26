Soria, sede de la Six Darts International Series

Jueves, 26 Febrero 2026 16:23

El Anexo Los Pajaritos “José Andrés Diago” se llenará este sábado 28 de febrero de ritmo, juego y convivencia con la disputa de la Ronda 3 de las Six Darts International Series de Touch Rugby, una cita que reunirá a equipos nacionales e internacionales en una jornada continua de competición que combinará fase de grupos y eliminatorias hasta definir la clasificación final del torneo.

Organizado por el Ingenieros de Soria y con la colaboración del CD Calasanz, que ha cedido sus instalaciones, el torneo permitirá ver en la ciudad una modalidad de rugby en crecimiento que destaca por su dinamismo, su carácter mixto y su capacidad para reunir en un mismo equipo a jugadores y jugadoras de distintas edades y trayectorias.

En esta modalidad, el ritmo de juego, la lectura táctica y la coordinación colectiva cobran un papel fundamental, lo que convierte cada encuentro en un espectáculo ágil y accesible para el público, independientemente de su experiencia previa con el rugby.

La competición se estructurará en una fase de grupos en la que todos los equipos se enfrentarán entre sí, dando paso posteriormente a los cruces directos que definirán la clasificación final del torneo.

Grupo A

El primer grupo reúne perfiles diversos y varios equipos que se estrenan en el circuito. El Salvador club de referencia en el rugby XV, participará con jugadores y jugadoras experimentados que buscarán trasladar ese bagaje competitivo a su primera presencia en las Six Darts.

También debutará en estas series Universitario de Bilbao, un equipo de reciente creación que llega con ilusión y una propuesta fresca, incorporándose al circuito con el objetivo de ganar experiencia y competir desde el primer momento.

Pakarqui, combinado formado por Pakaru y Arquitectura, afronta el torneo condicionado por algunas bajas por lesiones, pero mantiene su identidad competitiva habitual y su capacidad para ofrecer partidos muy igualados.

Por parte local, Ingenieros de Soria TR Verde ejercerá de anfitrión dentro de un formato que ha obligado al club a dividir su bloque en dos equipos equilibrados, con la intención de seguir creciendo tras las dos primeras rondas del circuito.

Grupo B

El segundo grupo presenta un nivel competitivo muy elevado y reúne a varios de los equipos con mayor recorrido en el circuito. Arroyo Alligators, último campeón en la ronda disputada en Getxo, llegará como uno de los referentes, destacando por su organización y su experiencia en este tipo de torneos.

Ingenieros de Soria TR Morado aportará dinamismo y profundidad de plantilla, combinando perfiles variados con jugadoras y jugadores con cierta experiencia en rugby XV que aportan ritmo e intensidad.

Getxo Rugby, finalista en su ronda como anfitrión el pasado mes de octubre, volverá a mostrarse como un conjunto sólido y competitivo, acostumbrado a rendir en escenarios exigentes.

Completa el grupo Académica de Coimbra, uno de los clubes históricos del touch portugués, vinculado a la disciplina desde 1998 y ganador de la ronda celebrada en Arroyo. El equipo llega a Soria con algunas bajas relevantes, ya que varios de sus jugadores y jugadoras han sido convocados por la selección portuguesa, pero mantiene su condición de uno de los rivales a tener en cuenta.

El torneo arrancará a las 10:00 horas y se prolongará durante toda la jornada hasta la disputa de la final, prevista en torno a las 17:30 horas, tras la cual se celebrará la entrega de trofeos.

La organización ha contado con el apoyo de Cañada Real, Soria Natural, Marca de Garantía Torrezno de Soria, Ayuntamiento de Soria, Pastisoria, La Despensa, Frutas Marín, Distribuciones Navalpotro, Croquetando e Iker Eguizabal Fisioterapia, que han contribuido a hacer posible una cita que continúa enriqueciendo la actividad deportiva de la ciudad.

Además, el domingo, algunos jugadores y jugadoras de los equipos participantes aprovecharán su estancia para conocer Soria a través de una visita guiada organizada en colaboración con la Concejalía de Turismo, una iniciativa que refuerza el carácter social y cultural del torneo.

Desde la organización se anima al público a acercarse al Anexo Los Pajaritos para disfrutar de una jornada de deporte, convivencia y espectáculo, y descubrir de cerca una modalidad de rugby en pleno crecimiento que destaca por su accesibilidad, su dinamismo y su ambiente.