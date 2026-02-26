Valencia acoge 51ª edición de la Copa de S.M. El Rey de voleibol

Jueves, 26 Febrero 2026 16:41

Valencia acoge desde esta tarde y hasta el domingo la 51ª edición de la Copa de S.M. el Rey de Voleibol, una cita en la que Grupo Herce Soria quiere ser protagonista.

Ocho equipos, cuatro días de competición y un título en juego marcarán una edición que aspira a consolidar el crecimiento de un deporte en expansión y a reforzar su impacto más allá de la pista.

Más allá del componente estrictamente deportivo, la Copa del Rey representa un punto de inflexión estratégico para el voleibol español.

El torneo, que acoge el Pabellón Fuente de San Luis (La Fonteta), dará comienzo este jueves a las 17:00 horas con el primer enfrentamiento entre el vigente campeón, CV Guaguas, y Pamesa Voleibol Teruel.

Los canarios, definitivamente el equipo a batir, defenderán sus dos títulos consecutivos frente al conjunto aragonés, que pese a haberse clasificado como séptimo para la Copa, cuenta con un palmarés notable y ha disputado 10 finales en los últimos 15 años.

Al término de ese primer choque arrancará el segundo, no antes de las 20:00 horas, entre ConectaBalear CV Manacor y CV Leganés.

Los manacoríes, finalistas de la pasada edición, presentan un dato curioso: nunca han ganado el trofeo, pero siempre que han participado han igualado o mejorado su resultado previo.

Con estos dos encuentros, la sesión del jueves definirá la primera semifinal del torneo, ronda que quedará completa el viernes tras la disputa de los partidos de cuartos de final: Grupo Herce Soria–Cisneros La Laguna (17:00 horas) y CV Melilla–Conqueridor Valencia (20:00 horas).

Los celestes, que están realizando un gran campeonato, se enfrentarán a los canarios, en su tercera participación absoluta en la competición, en un duelo que, pese a que el último enfrentamiento cayó claramente del lado soriano, promete ser una gran batalla.

Por otro lado, CV Melilla, ilusionado por sus excelentes resultados en este campeonato, se mide al anfitrión Conqueridor Valencia.

Ya el sábado se decidirá el pase a la gran final en otra apasionante jornada de doble sesión, con los mismos horarios: Semifinal 1 (entre el ganador del primer cruce de cuartos de final y el del segundo) a las 17:00 horas, y Semifinal 2 (entre el ganador del tercer cruce de cuartos de final y el del cuarto) a las 20:00 horas.

El colofón final llegará el domingo, con la gran fiesta del voleibol, que contará con el lanzamiento del nuevo hit de Carlos Jean en colaboración con ESVOLEY. El DJ calentará los motores de La Fonteta desde las 16:00 horas, antes de la esperadísima final, que comenzará a las 17:30 horas para definir al campeón de la Copa de SM el Rey 2026.