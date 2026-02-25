El Sporting Santo Domingo reúne a veintena de jugadores en Día del Amigo

Miércoles, 25 Febrero 2026 17:15

Una veintena de jugadores de entre 6 y 12 años han realizado su primera toma de contacto con el voleibol en el marco del Día del Amigo, un evento organizado el pasado sábado por el Sporting Santo Domingo.

En el polideportivo de Camaretas también se congregaron más de 60 jugadores ya integrados en las escuadras federadas –de las categorías benjamín, alevín e infantil- o en las Escuelas con las que cuenta la entidad presidida por César Gonzalo.

El Día del Amigo estaba planteado como una sesión de trabajo diferente para los jugadores del Sporting Santo Domingo, quienes, durante dos horas, en lugar de incidir en los aspectos técnicos o tácticos que entrenan durante la semana y con un carácter más lúdico, disputaban partidos de minivoley ante componentes de otros equipos.

De esta forma, las alevines del Sporting Santo Domingo C podían medirse a los infantiles del Sporting Río Duero o las benjamines del Sporting Santo Domingo A a las alevines del Sporting Santo Domingo D.

Y los que se estrenaban en una pista de voleibol recibían las nociones básicas por parte de los entrenadores para poder completar los equipos de sus amigos y disputar sus primeros partidos de un deporte que se mantiene en auge y que cuenta con muchos atractivos para niños y niñas de edades cada vez más tempranas.

De hecho, el Sporting Santo Domingo compite a nivel regional con tres equipos -dos femeninos y uno masculino- de la categoría benjamín (nacidos en 2016 y 2017) y de ellos forman parte hasta cinco prebenjamines (nacidos en 2018).

En el Día del Amigo se sortearon un balón de minivoley entre los ya practicantes de este deporte y tres camisetas oficiales del Sporting entre los demás.

El Sporting Santo Domingo tiene previsto, ante la excelente acogida del Día del Amigo, convocar con mayor asiduidad actividades de este tipo y facilitar así que sus integrantes compartan pista con sus amigos y que éstos puedan decantarse por empezar a practicar el voleibol de forma reglada.

En la presente campaña, son quince los conjuntos -desde benjamines hasta cadetes- con los que el Sporting Santo Domingo participa en los diferentes Campeonatos Regionales de Edad.

Cuatro de ellos tienen la denominación de Sporting Río Duero desde que los dos clubes de la ciudad gestionan de forma conjunta la vertiente masculina de sus canteras.