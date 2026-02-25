El Consejo Municipal de las Mujeres reivindica un 8-M de memoria, resistencia y movilización

Miércoles, 25 Febrero 2026 17:04

El Consejo Municipal de las Mujeres ha presentado esta mañana la programación con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres.

En cuanto a la programación, la manifestación se celebrará el domingo a las 13.00 horas, con salida desde la Plaza Mayor y llegada a la Plaza de las Mujeres.

Previamente, entre las 11.00 y la 13.00 horas, se desarrollará la instalación participativa “Mujeres que nos inspiran”, un reconocimiento colectivo en el espacio público a través de fotografías y nombres de mujeres referentes que formarán parte de una creación audiovisual compartida.

Tras la manifestación, tendrá lugar el concierto de Monipolio, como espacio de celebración y reivindicación a través de la cultura.

Además, el programa incorpora la actividad “Ancestras”, una acción en vivo de la artista visual Rocío Bueno, impulsada en colaboración con el Centro Nacional de Fotografía, que convertirá el archivo en memoria activa y pondrá en valor las genealogías femeninas. Esta actividad será el 18 de marzo a las 19.00 horas.

La concejala Gloria Gonzalo ha subrayado que el Consejo “no es solo un órgano consultivo, sino la voz organizada de las mujeres en nuestra ciudad”, un espacio en el que asociaciones, colectivos y mujeres a título individual trabajan durante todo el año para que la igualdad sea una realidad efectiva. Ha insistido en que el 8 de marzo “no es una celebración simbólica, sino una jornada de reivindicación, de memoria, de celebración por lo que somos y también de exigencia política”.

Bajo el lema “Por lo que fueron, somos; por lo que somos, serán”, el Consejo quiere poner en valor la genealogía feminista y la responsabilidad histórica de continuar ampliando derechos.

“No estamos aquí para conformarnos con lo conseguido. Estamos para sostener los derechos conquistados y ampliarlos. No pedimos privilegios, exigimos justicia”, ha señalado Gonzalo.

Durante su intervención, ha recordado que las desigualdades estructurales siguen siendo una realidad: la brecha salarial ronda el 19-20 por ciento en España y supera el 30 por ciento en pensiones; más del 70 por ciento de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres; y ellas siguen dedicando más del doble de tiempo que los hombres a los cuidados no remunerados.

“La desigualdad no es una percepción, es un hecho estructural”, ha afirmado.

Asimismo, ha mostrado la preocupación del Consejo ante el avance de discursos negacionistas.

“No vamos a permitir ni un paso atrás. Cuando las mujeres avanzamos, avanza la democracia”, ha remarcado.

Por su parte, Mirenchu Salinas, representante de Antígona, ha mostrado la “profunda preocupación y horror” ante los últimos asesinatos machistas.

Ha recordado que en lo que va de año ya se han producido múltiples víctimas, incluidos menores, y ha insistido en que la violencia de género “es una realidad dura que existe también en nuestra ciudad y en todas las capas sociales”.

Salinas ha alertado especialmente sobre la normalización de conductas de control entre la juventud y sobre el falso discurso del “te quiero tanto” como justificación del dominio y el aislamiento.

“Ante la violencia hay que posicionarse. Aquí no caben los ‘pero’. Es blanco o negro”, ha afirmado, subrayando la importancia de la movilización social como mensaje no solo de apoyo a las víctimas, sino también de rechazo firme a los agresores.

Ambas han coincidido en destacar el papel fundamental de la educación, los medios de comunicación, las asociaciones y la implicación ciudadana para frenar el machismo y avanzar hacia una igualdad real y efectiva.

El Consejo Municipal de las Mujeres ha animado a toda la ciudadanía a participar en las actividades y en la manifestación del 8 de marzo, recordando que “somos muchas más las personas que creemos en la igualdad” y que cada gesto, cada posicionamiento y cada paso cuentan en la construcción de una sociedad más justa y libre de violencia.