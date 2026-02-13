El Ayuntamiento supera el 60 por ciento de ejecución en los fondos europeos

Viernes, 13 Febrero 2026 13:24

El Ayuntamiento de Soria ha superado el 60 por ciento de ejecución de los fondos europeos, según ha puesto en evidencia en la junta de gobierno celebrada este viernes y en donde se han certificado medio millón en euros en distintas obras en la ciudad.

El alcalde Carlos Martínez ha presidido la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que ha incluido la certificación de medio millón de euros de distintas obras ejecutadas con fondos europeos.

El avance de las distintas actuaciones financiadas con convocatorias permite que ya se supere, sin incluir el EDIL del Calaverón recién concedido, el 60 por ciento de la ejecución.

El volumen inversor total de los proyectos supera los 44 millones de euros con 32 concedidos en ayudas.

De esta cantidad, 11,4 corresponde al nuevo programa de rehabilitación del barrio del Calaverón.

El siguiente hito en el calendario es presentar también un proyecto al 2 por ciento cultural con el objetivo de proseguir con la recuperación de la muralla y el entorno de Alcántara, cuyo edificio será cedido para la segunda fase del Centro Nacional de Fotografía.

"La intención es seguir pedaleando como siempre hemos defendido y de esta forma que los proyectos tengan continuidad dentro del modelo de ciudad", ha reiterado Martínez.

Proyecto / Obra Certificación Importe (IVA incluido) Renaturalización Polígono Industrial "Las Casas" (BRERA B13) N.º 2 FINAL 13.464,40 € Bosque Urbano Circunvalación Sur (Acción B3) N.º 2 FINAL 162.142,49 € Entorno Parking "Los Pajaritos" (BRERA B7) N.º 6 FINAL 5.311,52 € Parque Geológico Polígono Industrial "Las Casas" (BRERA B15) N.º 10 FINAL 114.180,29 € Calles Fuente del Rey y Doctor Fleming (BRERA 14) N.º 5 FINAL 223.180,82 € TOTAL 518.279,52 €

En materia deportiva, se ha aprobado un convenio de colaboración con la Federación de Castilla y León de Triatlón para la organización del Campeonato de España de Duatlón en la ciudad de Soria.

El acuerdo contempla una subvención municipal de 20.000 euros, condicionada a la aprobación del presupuesto municipal.

Dentro del ámbito de las subvenciones, se concedieron dos nuevas ayudas provisionales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos NextGenerationEU, para actuaciones de rehabilitación en la zona de San Pedro–Entorno del Carmen.

En concreto, se aprobó una subvención de 313.632,33 euros para un edificio situado en la calle Moncayo, 3, destinada a mejoras de eficiencia energética y retirada de amianto, y otra ayuda de 687.930,97 euros para un inmueble de la Travesía Pozo Albar, 3, que permitirá la instalación de fachada ventilada, ascensores y mejoras energéticas.

Además, se aceptó la renuncia presentada por la comunidad de propietarios de la calle Santísima Trinidad, 6.