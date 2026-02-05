El duatlón de Soria afecta el domingo al tráfico en la salida sur hacia Madrid

Jueves, 05 Febrero 2026 13:36

El Ayuntamiento de Soria ha avanzado a la ciudadanía las afecciones al tráfico previstas para el próximo domingo, con motivo de la celebración del Duatlón, con el objetivo de garantizar la seguridad de la prueba y facilitar la movilidad durante la jornada.

Desde las 8:30 horas y hasta las 13:00 horas, quedará cortada la rotonda situada entre la zona de Mapfre, la calle Almazán y el entorno de Renfe, lo que implica el cierre de la salida de Soria Sur en dirección Madrid durante ese tramo horario.

La alternativa obligatoria, para la entrada y salida hacia Madrid, deberá realizarse por Soria Norte, a través de la zona del Caballo Blanco.

Durante la mañana del domingo, el único acceso de entrada y salida al barrio de Los Pajaritos se realizará por la calle José Tudela.

No se podrá acceder ni salir por Renfe, calle Guadalajara ni calle Cuenca.

El tráfico será alternativo y regulado por Policía Local:

Desde la zona del parque de Los Pajaritos y el parque de tráfico

Hasta la rotonda de la Universidad

El dispositivo estará operativo de 8:30 a 13:00 horas.

Refuerzo de aparcamientos

Para facilitar la movilidad y el estacionamiento, la organización ha solicitado que desde las 7:00 hasta las 16:00 horas se habilite todo el aparcamiento de la zona universitaria, bajando los bolardos, de manera que pueda ser utilizado por vecinos y ciudadanía en general.

Asimismo, los clubes deportivos y centros implicados, como Calasanz, ya han sido informados y coordinados para el uso de espacios alternativos de aparcamiento y accesos a las instalaciones deportivas.

Llamamiento a la ciudadanía

El Ayuntamiento ha animado a la ciudadanía a planificar con antelación sus desplazamientos, atender la señalización y las indicaciones de la Policía Local y, especialmente, a disfrutar del ambiente deportivo que vivirá la ciudad durante la mañana del domingo.

El dispositivo, según ha insistido el Ayuntamiento, está diseñado para que todos los barrios sean accesibles, con una afección temporal y organizada, compatible con la actividad habitual de la ciudad.