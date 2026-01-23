El Ayuntamiento activa este viernes fase de prealerta del Plan de Nieve

Viernes, 23 Enero 2026 11:49

El Ayuntamiento de Soria ha activado hoy la fase de prealerta del Plan de Nieve, de acuerdo con el aviso emitido por el sistema de alertas de Protección Civil, elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para Castilla y León.

Según este aviso, se prevé un episodio de nevadas con nivel naranja, que afectará a la Meseta de Soria, con una acumulación estimada de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas.

El fenómeno está previsto que comience hoy a las 15:00 horas y se prolongue hasta las 00:00 horas del sábado 24 de enero de 2026, con una probabilidad de ocurrencia entre el 40% y el 70%.

Las acumulaciones de nieve se esperan por encima de los 900 metros, descendiendo la cota hasta 700 metros durante la noche, y no se descarta la aparición de ventiscas, lo que podría generar complicaciones en la circulación y en la movilidad urbana.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha activado los dispositivos preventivos, con el objetivo de anticiparse a posibles incidencias, y hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme la precaución, especialmente en desplazamientos, uso de vehículos y zonas expuestas. Igualmente, los responsables municipales mantienen coordinación y colaboración constante con el resto de las administraciones.

El dispositivo contempla distintos niveles de actuación en función de la previsión meteorológica y de la intensidad del temporal, así como una atención prioritaria a centros educativos y sanitarios, tal como recogen los criterios del propio plan, que establece una activación gradual y una priorización de zonas sensibles

El plan moviliza a más de 70 personas entre Policía Local, Bomberos, Servicio de Limpieza, Almacén Municipal, Jardines, empresas adjudicatarias y colaboradoras, además del apoyo de asociaciones vecinales en coordinación con los servicios municipales

El Plan de Nieve incorpora este año mejoras en la revisión de protocolos y un incremento de recursos materiales, especialmente en vehículos y barredoras, fruto del análisis realizado con todas las partes implicadas