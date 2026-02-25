El PP pide cese de concejal de Personal y asesora por su fracaso con trabajadores

Miércoles, 25 Febrero 2026 07:28

El Grupo Popular Municipal del Ayuntamiento de Soria ha vuelto a reclamar el cese del concejal de Personal, Eder García, así como su asesora, por considerar que son gastos totalmente prescindibles y deben ser cesados inmediatamente por el Alcalde, Carlos Martínez.

El PP ha señalado en un comunicado que el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a un órgano externo de mediación en las negociaciones de personal, lo que evidencia el fracaso de la gestión política del área y la ruptura total de la confianza con la representación de los trabajadores.

Tres reuniones sin resultados son la prueba de un bloqueo estructural, a juicio del PP.

A esta situación se suma el estancamiento prolongado de los principales asuntos que dependen del departamento de Personal y que llevan años sin resolverse: la revisión del convenio colectivo sigue pendiente, no se ha desarrollado la carrera profesional comprometida, no se ha elaborado la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con la correspondiente valoración objetiva de los puestos y el Fondo Socio-sanitario continúa sin una solución definitiva.

El Grupo Municipal Popular ha señalado que se trata de una evidente incapacidad para liderar, planificar y resolver los asuntos estratégicos del área.

La incorporación de una asesora especializada no ha servido para desbloquear ninguno de los conflictos ni para mejorar el clima laboral, lo que agrava aún más la responsabilidad política.

"Soria no puede permitirse un departamento clave funcionando en permanente conflicto y sin avances reales. Es momento de asumir responsabilidades políticas", ha reiterado.

El concejal de Personal y su asesora le cuestan a las arcas municipales 100.000 euros anuales.