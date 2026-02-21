El Ayuntamiento recurre a 2 por ciento Cultural para restaurar muralla en calle Alberca

Sábado, 21 Febrero 2026 15:20

El Ayuntamiento de Soria vuelve a llamar a las puertas de la convocatoria del 2 por ciento Cultural del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el objetivo de conseguir financiación para restaurar el paño de muralla de la calle Alberca.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha indicado que, a nivel técnico, se estima que en torno al 60 por ciento de las actuaciones previstas en el Plan Director de la muralla de Soria ya están ejecutadas.

La justificación de la memoria registrada contempla intervenir en “el paño de muralla más importante que tiene la ciudad en su trama urbana”, el situado en el entorno de la calle Alberca, junto al Palacio de Alcántara, demolido hace meses.

La actuación permitirá recuperar y poner en valor ese tramo visible, habilitar un callejón que dé continuidad peatonal a una zona actualmente sin acera, mejorar la conectividad viaria y recuperar el espacio del antiguo reformatorio, así como la histórica alberca que da nombre a la calle, con una zona ajardinada y la rehabilitación de la fuente.

El presupuesto total asciende a 1,3 millones de euros y el Ayuntamiento ha elevado su aportación hasta el 29 por ciento, el máximo permitido, para obtener mayor puntuación en la convocatoria, mientras que el 71% restante correspondería al Gobierno de España.

El alcalde ha subrayado que se trata de una actuación “de gran impacto desde el punto de vista de la visibilidad de la recuperación de la muralla”, complementaria a las intervenciones realizadas en márgenes y en el castillo.

La previsión es que la resolución pueda conocerse en un plazo aproximado de cuatro o cinco meses, con el objetivo de iniciar la tramitación este mismo año y ejecutar las obras en las anualidades 2026-2027.

En materia de Urbanismo, la junta de Gobierno ha aprobado el proyecto de ejecución para la reforma del antiguo Hotel Valonsadero, que se transformará en un Centro de Interpretación y Museo de Enclaves Rupestres y de Astronomía, una actuación integrada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y adjudicado a Indesfor.

Asimismo, se ha otorgado la aprobación inicial a un Plan Especial para la implantación de una gran superficie comercial en las parcelas 28-29(A) del Polígono Industrial “Las Casas II”.

En cuanto a licencias, se ha autorizado el derribo de un edificio en la calle Zaragoza, 25, así como la instalación de un ascensor en un edificio de viviendas en Juan Antonio Simón.

En el ámbito de cooperación, se ha adjudicado a la empresa ICG Internacional de Cooperación y Gestión S.L. el contrato de consultoría para la asistencia técnica en proyectos de cooperación internacional por un importe de 9.120 euros más IVA, reforzando el acompañamiento técnico en esta materia.

Por último, en el área de Personal, se ha aprobado el abono de gratificaciones por servicios extraordinarios prestados entre junio y diciembre de 2025, que ascienden a 34.994,81 euros para el personal funcionario y 24.353,13 euros para el personal laboral.