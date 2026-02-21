La comarca de Pinares decide su finalista para "El Mejor Torrezno del Mundo 2026"

Sábado, 21 Febrero 2026 16:59

La comarca soriana-burgalesa de Pinares ya tiene finalista para el concurso gastronómico “El Mejor Torrezno del Mundo 2026”, que se decidirá en marzo en El Burgo de Omsa.

Al mediodía de hoy sábado se ha celebrado en Vinuesa la nueva ronda clasificatoria para este concurso al que se han presentado seis restaurantes.

El ganador ha sido Casa Ramón, de la localidad burgalesa de Quintanar de la Sierra.

Además han participado Ruters (Abejar), La Terraza (Navaleno) y Punto de Nieve Santa Inés, Restaurante Virginia y Hostal Revinuesa (Vinuesa).



Con esta séptima ronda, quedan otras dos más para conocer a todos los finalistas.

La próxima será esta misma tarde, 21 de febrero, en el salón del centro social de Ólvega, y la última, mañana domingo, en Zaragoza, en el Centro Soriano.

La final se celebrará en El Burgo de Osma el 8 de marzo de 2026 a las 11:30 horas, en El Palacio del Virrey.

Los finalistas deberán cocinar en directo los torreznos.

Para ello se les proveerá del material necesario (hornillos paelleros de gas), debiendo llevar únicamente panceta adobada con Marca de Garantía “Torrezno de Soria” en cantidad suficiente para la cata del jurado (una ración grande compuesta por un mínimo de 6 torreznos y un máximo de 15).

La panceta podrá llevarse ya pochada.

El proceso de cocinado del Torrezno de Soria deberá realizarse durante el acto de la final, en un tiempo máximo de 1 hora.