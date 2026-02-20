El Ayuntamiento de Soria renueva su compromiso con Machado, Leonor y Odón Alonso

Viernes, 20 Febrero 2026 13:21

El alcalde de la capital, Carlos Martínez, y la concejala Gloria Gonzalo, acompañados también por el director del Festival Otoño Musical, José Manuel Aceña, han participado esta mañana en la ya habitual ofrenda floral en la tumba de Leonor cumpliendo el encargo de Machado en los días previos de la conmemoración de la muerte del autor Campos de Castilla y también en la lápida de Odón Alonso.

Tanto el escritor andaluz como el director de orquesta cumplen su efeméride en febrero y este simbólico y modesto acto es un pequeño gesto del Ayuntamiento de Soria de agradecimiento por el gran legado cultural de ambos.

En la memoria, también la ausencia del concejal de Cultura, Jesús Bárez, que siempre aprovechaba este paréntesis para recitar al poeta.

El alcalde Carlos Martínez ha enmarcado el acto en una reivindicación más amplia del pensamiento humanista del poeta.

Ha señalado que “el ideario machadiano —en defensa de la paz, la libertad y la igualdad— sigue siendo una referencia ética necesaria” y ha apelado a la convivencia como espacio común donde deben encontrarse las distintas sensibilidades.

El representante municipal ha recordado igualmente la figura de Leonor Izquierdo, clave para entender la vinculación del escritor con Soria y con el sentimiento castellano.

“A través de Leonor, Machado se vincula a nuestra tierra”, ha señalado, extendiendo el reconocimiento a las mujeres sorianas que han contribuido a labrar el futuro de la ciudad.

La concejala de Cultura Gloria Gonzalo ha destacado que el aniversario del nacimiento del poeta “nos recordó que no hay una única fecha para conmemorarle, sino que todas las fechas deben serlo”.

En este sentido, ha señalado que la presencia de Machado en la agenda cultural de la ciudad no responde solo a un año conmemorativo, sino a una convicción permanente.

“La cultura no es un privilegio ni un capricho, es un derecho”, ha afirmado, insistiendo en la necesidad de fomentar desde las instituciones públicas una ciudadanía crítica, abierta y plural. También ha querido poner el acento en la implicación de la sociedad soriana, destacando el interés creciente por conocer, aportar y seguir profundizando en el legado machadiano.

Música

Tras la ofrenda ante la tumba de Leonor, la comitiva se ha desplazado también a la lápida de Odón Alonso, maestro que impulsó el desarrollo cultural de Soria a través del Festival Otoño Musical Soriano, puesto en marcha en la década de los noventa, con Virgilio Velasco como alcalde de Soria.

El director del festival, José Manuel Aceña, ha recordado que se cumplen quince años del fallecimiento de Alonso y ha señalado que este gesto anual responde al deseo de mantener vivo su legado.

Ha destacado que el Otoño Musical, que celebrará este año su 34ª edición, forma parte de la Asociación Española de Festivales de Música Clásica y ha consolidado a Soria en el mapa nacional e internacional de la música. “Nuestro compromiso es mantener el ‘edificio’ cultural que él construyó y seguir acercando a la ciudad las mejores propuestas artísticas”, ha concluido.

El alcalde ha recordado que “el germen de todo esto lo significamos hoy aquí, gracias a personajes tan ilustres como Leonor, como Antonio Machado y como el propio Don Alonso”, subrayando que fue precisamente “gracias al impulso del maestro Odón” como se consiguió el Palacio de la Audiencia y, a partir de ahí, el desarrollo de una actividad cultural que hoy es seña de identidad y también motor de desarrollo económico para la ciudad.

Con este acto simbólico y sobrio, el Ayuntamiento de Soria ha vuelto a reivindicar a sus grandes referentes culturales como parte esencial de su identidad colectiva y de su proyecto de ciudad.