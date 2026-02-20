Trofeos Romero traslada sus instalaciones en Soria para impulsar expansión tras crecer en ventas online

Trofeos Romero ha trasladado sus instalaciones al polígono de Santa Ana, en concreto al número 13 de la calle Frentes 13, en Soria, con el objetivo de impulsar su expansión tras el fuerte crecimiento de sus ventas online en España y Europa.

La empresa soriana Trofeos Romero, dedicada a la fabricación de trofeos personalizados, medallas, copas deportivas y placas de reconocimiento, ha anunciado oficialmente el traslado de sus instalaciones a su nueva sede en calle Frentes 13, en Soria capital.

Este cambio estratégico responde al importante crecimiento que la compañía ha experimentado en los últimos años, especialmente gracias al aumento de sus ventas online en España y Europa a través de su plataforma digital trofeosromero.com

Un crecimiento que consolida a Trofeos Romero como referente del sector

Desde su fundación, Trofeos Romero ha evolucionado desde un taller local hasta convertirse en una empresa con proyección internacional.

Su catálogo de trofeos personalizados, medallas económicas, copas deportivas y placas de homenaje ha logrado posicionarse como una de las opciones más valoradas por clubes deportivos, centros educativos, empresas y organizaciones de toda Europa.

El crecimiento del comercio electrónico ha sido determinante.

La empresa ha registrado un aumento sostenido de pedidos procedentes de países como Francia, Alemania, Italia, Portugal y Bélgica, donde la demanda de productos personalizados de calidad continúa en expansión. Este incremento ha impulsado la necesidad de ampliar la capacidad productiva y mejorar la logística para mantener los estándares de calidad y rapidez que caracterizan a la marca.

Nuevas instalaciones para una nueva etapa

La nueva sede en Frentes 13 supone un salto cualitativo para la empresa.

El espacio ampliado permitirá, según ha resaltado la empresa:

Incorporar nueva maquinaria de grabado láser y corte de precisión

Optimizar los procesos de diseño y personalización

Aumentar la capacidad de almacenamiento y preparación de pedidos

Reducir los tiempos de producción y envío

Mejorar la eficiencia en la gestión de pedidos internacionales

“Este traslado es una respuesta directa al crecimiento que hemos experimentado en los últimos años”, ha explicado en un comunicado la dirección de Trofeos Romero.

“Nuestro objetivo es seguir ofreciendo productos de alta calidad, con diseños modernos y personalizados, y garantizar que nuestros clientes en España y Europa reciban sus pedidos con la máxima rapidez y fiabilidad”, ha reiterado.

Innovación y tradición desde Soria

A pesar de su expansión internacional, Trofeos Romero mantiene su compromiso con Soria, ciudad en la que nació la empresa y donde seguirá centralizada toda la producción.

La compañía destaca que la capital soriana ofrece un entorno ideal para combinar tradición artesanal con innovación tecnológica, dos pilares fundamentales en la identidad de la marca.

La empresa continúa apostando por materiales como el metacrilato, el cristal, la madera y el metal, así como por técnicas avanzadas de grabado e impresión que permiten ofrecer productos personalizados con un acabado profesional y contemporáneo.

trofeosromero.com: una plataforma en constante evolución

La web trofeosromero.com se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento de la empresa. Su catálogo, en continua ampliación, incluye:

Trofeos deportivos personalizados para todas las disciplinas

Medallas personalizadas con impresión o grabado

Copas deportivas con grabado incluido

Placas de homenaje para eventos empresariales y sociales

Trofeos modernos en metacrilato, madera, metal y cristal

La empresa trabaja actualmente en nuevas funcionalidades para mejorar la experiencia de compra online, como herramientas de personalización más intuitivas, ampliación de opciones de diseño y mejoras en la gestión de envíos internacionales.

Un futuro orientado a la expansión europea

Con el traslado a Frentes 13, Trofeos Romero inicia una nueva etapa marcada por la innovación, la ampliación de su capacidad productiva y la consolidación de su presencia en el mercado europeo.

La empresa prevé continuar creciendo en los próximos años, reforzando su posición como uno de los principales fabricantes de trofeos personalizados en España y Europa.