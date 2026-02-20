La Cámara enseña a mejorar negocios a autónomos, pymes y comercios

La Cámara de Comercio de Soria organiza el próximo 25 de febrero una jornada práctica y gratuita de consolidación empresarial dirigida a personas autónomas, pymes y comercios que quieren mejorar su negocio sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Durante la sesión trabajarán sobre tu propia empresa para descubrir qué es realmente la innovación aplicada al día a día y cómo puede ayudarle a mejorar tus productos o servicios, optimizar procesos internos y ofrecer una mejor experiencia a tu clientela.

El taller tiene un enfoque sencillo, realista y muy participativo, según ha subrayado la institución cameral.

A través de dinámicas prácticas, los participantes podrán identificar oportunidades de mejora en áreas clave como clientes, oferta, organización interna y comunicación y ventas.

Además se llevarán ideas concretas de innovación adaptadas a sus negocios y una acción priorizada para poner en marcha a corto plazo.

El taller comenzará el próximo 25 de febrero, a las 8:30 horas, en el Espacio de Trabajo Colaborativo, en Soria.

Inscripción:https://camarasoria.com/agenda-y-eventos/evento/innovar-sin-tecnologia-como-mejorar-productos-y-experiencia-del-cliente-con-recursos-limitados