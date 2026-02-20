Más de 59.000 consultas canceladas en primera semana de huelga de médicos en Castilla y León

Viernes, 20 Febrero 2026 15:21

La huelga de los médicos en Castilla y León desarrollada durante la semana del 16 al 20 de febrero finaliza con un total de 59.117 consultas canceladas, de las cuales 37.600 corresponden a atención primaria y 21.517 a atención hospitalaria.

Además, se han suspendido 1.200 intervenciones quirúrgicas y 2.964 pruebas diagnósticas en los hospitales de la Comunidad, según el balance facilitado este viernes por el SACyL.

El paro convocado hoy, viernes 20 de febrero, en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 23,1 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 29 por ciento en Atención Hospitalaria (1.337 profesionales en huelga) y del 13 por ciento en Atención Primaria (337 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.674 facultativos de los 7.226 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 10,7 %, 54 médicos en huelga; Burgos, 27,7 %, 254 en huelga; León, 31,9 %, 394; Palencia, 23,4 %, 88 médicos; Salamanca, 21,2 %, 290 facultativos; Segovia, 18,5 %, 76; Soria, 31,6 %, 61; Valladolid, 21,4 %, 396 médicos; y Zamora, 16,1 %, 61 médicos en huelga.

Además, la última jornada en huelga de los facultativos médicos ha tenido un total de 10.182 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 665; Burgos, 1.939; León, 2.065; El Bierzo, 441; Palencia, 378; Salamanca, 1.715; Segovia, 511; Soria, 686; Valladolid Este, 602; Valladolid Oeste, 553 y Zamora, 627.

De la misma manera, se han cancelado un total de 240 intervenciones quirúrgicas, 585 pruebas diagnósticas y 4.165 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.