La brecha salarial media se estanca por sexto año consecutivo en torno al 20 por ciento

Viernes, 20 Febrero 2026 17:20

La brecha salarial media permanece estancada por sexto año consecutivo en torno al 20 por ciento, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, correspondientes a 2024, y que recoge la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

En concreto, el salario medio anual de los hombres se sitúa en 27.411 euros, mientras que el de las mujeres es de 22.255 euros.

Por su parte, en las administraciones públicas, aunque la brecha salarial es la mitad que la brecha media en España (un 10 por ciento frente al 20), se comprueba que en el sector específico de Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales se eleva hasta el 23,7 por ciento –29.198 euros anuales para las mujeres frente a los 38.317 de ellos--, en este caso, según la última Encuesta de Estructura Salarial, correspondiente a 2023.

La sanidad es el tercer sector con mayor brecha después de Actividades Administrativas y Servicios.

El dato de la brecha evidencia la discriminación que las mujeres sufren en el ámbito laboral, entre otros indicadores (como contratación parcial, temporal, excedencias por cuidados de hijos, familiares y dependientes, etc.) y el fracaso de las medidas establecidas en favor de la igualdad.

A este ritmo, tardaríamos casi cuatro décadas en eliminar la brecha salarial, ya que a nivel general apenas se ha reducido tres puntos desde 2019 (página 6 del informe ‘Brecha Salarial’ de CSIF).

Además, a CSIF le preocupa la percepción todavía generalizada en España de que la reducción de jornada para el cuidado de los hijos debe recaer sobre las mujeres antes de su escolarización.

Así lo mantiene el 46 por ciento de los españoles, según la última Encuesta Social Española Familia y Género del CIS.

Para CSIF, el mercado de trabajo, seis años después de la pandemia, sigue mostrando un alarmante retroceso en el camino hacia la igualdad.

Los datos analizados indican que año tras año, las mujeres siguen siendo mayoritarias en la contratación temporal, las jornadas a tiempo parcial, o en excedencias por cuidado de hijos o familiares.

En definitiva, se sigue hurtando horas de trabajo a las mujeres año tras año y se las vuelve a arrinconar perpetuando roles tradicionales que les hacen sacrificar su carrera profesional.

Administraciones públicas

Las administraciones públicas, un ámbito que debería ser ejemplar, suspenden en políticas de Igualdad, según la última EPA: las mujeres son claramente penalizadas respecto a los hombres en temporalidad, contratos a tiempo parcial, y contratos temporales de menos de un año.

Además, las cifras de inestabilidad en las administraciones son peores que en el sector privado:

Las mujeres asumen el 66,3 por ciento de los contratos temporales (646.600) frente al 33,7 por ciento de los hombres (328.900), una proporción que contrasta con el sector privado, donde la diferencia es de apenas tres puntos (51,3 frente al 48,6).

En la misma línea, en el sector público se registran 114.500 mujeres con contratos temporales de menos de un año, frente a 70.300 de los hombres, casi el doble. Igualmente, los contratos a tiempo parcial de ellas también superan en más del doble al de los hombres (141.500 frente a 57.800).

El Gobierno obviamente es responsable de estas cifras puesto que incumple la obligación de elaborar planes de igualdad y una auditoría salarial en el ámbito de las administraciones públicas, según ha censurado CSIF.

Se da además la circunstancia de que aún hay comunidades autónomas que carecen de planes de igualdad, centenares de ayuntamientos que necesitan estas directrices y la propia Administración General del Estado tiene paralizado su desarrollo.

RESUMEN DE LOS DATOS ANALIZADOS

Datos medios del mercado laboral.

La diferencia entre hombres y mujeres con contratos temporales se ha multiplicado por 13 desde la pandemia. Según la última EPA, si en el último trimestre de 2019 había 27.700 mujeres más que hombres en contratación temporal, en el mismo periodo de 2025 había 368.100 más.

El número de mujeres contratadas a tiempo parcial triplica al de hombres por séptimo año consecutivo. En la misma línea, el número de mujeres que trabajan a tiempo parcial para el cuidado de familiares se sitúa en 383.100, mientras que en el caso de los hombres es de 31.700. Dicho de otra manera: por cada hombre que se ha acogido a esta modalidad hay 12 mujeres.

Si se miran las cifras de paro, sigue habiendo más mujeres (1,46 millones frente a 969.779 hombres, según datos del Ministerio de Trabajo y los Servicios Públicos de Empleo Estatal correspondientes a enero de 2026).

En la EPA se puede comprobar asimismo que en los matrimonios españoles hay casi el doble de mujeres que hombres en paro (562.500 mujeres frente a 320.900 hombres).

Las mujeres se siguen acogiendo de manera mayoritaria a excedencias para el cuidado de hijos o familiares (ocho de cada 10 solicitudes en 2025 correspondieron a mujeres, según datos de la Seguridad Social correspondientes a ese año).

Más de la mitad de las personas inactivas son mujeres (población de 16 o más años no clasificadas como ocupadas ni paradas: estudiantes, personas que se ocupan del hogar, jubilados, prejubilados, entre otros). Según la EPA, hay 17.374.000 personas inactivas, de las cuales las mujeres son más de la mitad (57 por ciento, porcentaje que se mantiene con ciertas variaciones en los últimos 11 años). En la misma línea, casi el 90 por ciento de las personas inactivas por labores de hogar son mujeres.

Propuestas de CSIF por la igualdad efectiva

Creación de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo que pueda velar por el cumplimiento de la Igualdad dentro del ámbito laboral

Análisis y evaluación anual de la brecha de género tanto en las administraciones públicas como en empresas privada, con medidas específicas para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad en el reparto de tareas.

Limitar el uso abusivo de la contratación temporal en las administraciones públicas, con especial atención a las mujeres.

Negociación e implantación de planes de igualdad todavía pendientes tanto en la empresa privada como en las administraciones públicas, y protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo

Puesta en marcha del registro oficial de Planes de Igualdad de Administraciones Públicas, auditorías específicas e integración del enfoque de género.

Fomento de la corresponsabilidad mediante campañas formativas y de sensibilización.

Creación universal de plazas para escuelas infantiles de 0 a 3 años de carácter público y gratuito.