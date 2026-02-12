Los médicos convocan huelga indefinida a partir del 16 de febrero

Jueves, 12 Febrero 2026 08:54

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) han convocado huelga nacional indefinida de médicos y facultativos a partir del próximo 16 de febrero.

Mantienen la huelga ante la negativa del Ministerio de Sanidad a negociar un Estatuto propio, denunciando jornadas abusivas (guardias obligatorias de 17 y 24 horas), exceso de horas semanales y falta de reconocimiento profesional y salarial.

Tras ampliar los miembros del mencionado Comité de Huelga para aglutinar a todos los sindicatos profesionales más representativos del territorio nacional y unificar las acciones que se emprendan con el objetivo de lograr un estatuto propio del médico y el facultativo, el formato acordado para estos paros es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta el mes de junio como primera etapa.

Así, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Además, como pistoletazo de salida a las movilizaciones, se ha decidido llevar a cabo manifestación unitaria el sábado 14 de febrero en la que profesionales de todas las comunidades autónomas muestren de nuevo en Madrid por qué el colectivo se ha posicionado de forma unánime en su rechazo a la norma ministerial, reclamando una regulación apropiada para sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral.

Cómo afecta al paciente

El CESM ha señalado que la huelga no va contra los pacientes: se garantizarán los servicios mínimos y la atención urgente.

La movilización busca precisamente proteger la seguridad del paciente y la calidad asistencial, hoy amenazadas por la sobrecarga y el agotamiento de los profesionales.

Movilización y llamamiento al diálogo

Habrá concentraciones todos los días de la huelga a las 12:00 h en la puerta del hospital de Soria, para visibilizar un conflicto evitable si el Ministerio acepta un diálogo real.

Se pide comprensión y apoyo ciudadano para defender el futuro de la sanidad pública.