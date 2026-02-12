Los principales motivos por los que se acude al podólogo en Castilla y León

El pie es una de las partes del cuerpo más determinantes para la movilidad, la práctica deportiva y la salud general, y, paradójicamente, una de las más olvidadas hasta que aparece el dolor.

Así lo ha advertido el podólogo y fisioterapeuta Sergio Martínez Zazo, especialista en biomecánica clínica, control motor y neurorrehabilitación, con motivo del curso de formación continuada Diagnóstico clínico y recuperación funcional del pie, organizado por el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León el 28 de febrero en Valladolid.

“El pie no suele estar entre las zonas con mayor incidencia de lesiones, como la espalda o la rodilla, y eso hace que se le reste importancia. Sin embargo, cuando aparece un problema, su abordaje suele ser complejo porque el apoyo y la forma de caminar influyen de manera decisiva”, ha explicado plica Martínez Zazo.

Según el especialista, cuidar los pies es cuidar todo el aparato locomotor.

“Existe una relación mecánica directa entre el funcionamiento del pie y la aparición —o prevención— de lesiones en rodilla, cadera o espalda. Un pie que no funciona bien genera inestabilidad y sobrecargas que acaban manifestándose en otras zonas del cuerpo”, ha subrayado.

A esta dimensión biomecánica se suma un impacto directo en la salud general.

“La capacidad de moverse con normalidad influye en el bienestar psicológico y protege sistemas clave como el cardiovascular o el endocrino”, ha añadido.

Juanetes, metatarsalgias y dolor de talón: las patologías más frecuentes

En consulta, las patologías del pie más habituales son las mismas desde hace años.

Entre las lesiones destacan las metatarsalgias y los problemas del primer dedo, mientras que, entre las deformidades, el hallux valgus (juanete) y los pies planos continúan encabezando los motivos de consulta.

“Lo que ha cambiado de forma notable es la precisión diagnóstica”, ha señalado Martínez Zazo

. “Hoy somos capaces de identificar mejor los matices de cada problema, lo que nos permite personalizar mucho más los tratamientos”, ha resaltado.

El especialista ha alertado, además, del peso de factores como el sedentarismo, el sobrepeso y el uso de calzado inadecuado, especialmente el de horma estrecha, puntera rígida o tacón, que “aumenta de forma clara el riesgo de lesión y deformidad, incluso cuando parece un calzado ‘correcto’”.

Deporte amateur: cuando el dolor no es normal

El ámbito deportivo es uno de los más afectados por las alteraciones del pie y el tobillo.

Deportes tan populares como correr, jugar al pádel o practicar disciplinas de equipo concentran una alta incidencia de lesiones.

“Son deportes con impacto repetido, cambios bruscos de dirección y mucha carga mecánica. Además, suelen practicarse de forma amateur, sin una preparación específica del pie ni un control adecuado del volumen de entrenamiento”, ha explicado el docente de este curso de actualización.

Martínez Zazo ha lanzado un mensaje claro a la población que cualquier profesional de la podología comparte: el dolor no debe normalizarse.

“Es una señal temprana de que algo no está funcionando bien. Seguir entrenando sin analizar la causa suele cronificar el problema”.

Entre los errores más frecuentes de los deportistas aficionados, el especialista destaca ignorar las molestias iniciales, no entrenar la musculatura del pie, confiar exclusivamente en el calzado y no realizar estudios biomecánicos que analicen el gesto deportivo.

Diagnóstico biomecánico: tratar la causa, no solo el síntoma

El diagnóstico del dolor en el pie es especialmente complejo debido al sistema de fuerzas que se genera durante el apoyo y la marcha.

“Analizarlo requiere una formación específica en biomecánica. Encontrar una lesión en una prueba de imagen no debería cerrar el diagnóstico, sino abrir la pregunta de por qué ha aparecido”, ha apuntado.

Por eso, tratar únicamente el dolor sin abordar la causa funcional puede fracasar. Y eso lo saben todos los podólogos.

“El dolor es la consecuencia. Si el mecanismo que genera la sobrecarga sigue presente, el problema reaparece”, ha afirmado.

Ejercicio terapéutico y recuperación funcional

Uno de los enfoques que más protagonismo está ganando en la podología actual es el de la recuperación funcional basada en ejercicio terapéutico y control motor.

“El pie tiene fuerza, movilidad y coordinación propias que pueden y deben entrenarse. La recuperación debe ser activa para devolverle su función”, explica Martínez Zazo. En muchos casos, este enfoque permite evitar tratamientos más invasivos. “He visto deformidades que no han necesitado cirugía gracias a un trabajo bien planteado de ejercicio y reeducación funcional”, señala.

Consejos clave para la ciudadanía: acudir a la consulta podológica

El especialista recomienda no ignorar nunca señales como la aparición de deformidades, el dolor recurrente o la sensación de caminar “desalineado”. Entre los hábitos básicos para cuidar la salud del pie, destaca caminar a diario, entrenar el pie como cualquier otra parte del cuerpo y acudir a un profesional de la podología ante la mínima duda, desde la infancia.

La importancia de la formación continua

Desde el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León, su secretaria general, Cristina Ortega, ha subrayado la relevancia de impulsar este tipo de iniciativas formativas de reciclaje.

“La podología es una disciplina en constante evolución. Apostar por una formación continuada práctica y de calidad permite a los profesionales mejorar su razonamiento clínico y ofrecer mejores soluciones a la ciudadanía”, ha afirmado.

Castilla y León cuenta con 379 podólogos colegiados que desarrollan su labor asistencial en clínicas y centros sanitarios de toda la comunidad, desempeñando un papel clave en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las patologías del pie.

El curso que se celebra en Valladolid se enmarca en el compromiso del Colegio por dar visibilidad a la podología, reforzar su papel sanitario y acercar a la sociedad la importancia de cuidar una parte del cuerpo tan esencial como, a menudo, olvidada