Besos sanos en San Valentín: claves para proteger la salud al besar

Jueves, 12 Febrero 2026 08:12

Con la celebración de San Valentín, los besos se convierten en una de las expresiones más universales del afecto. Sin embargo, la ciencia advierte que besar no es solo un gesto romántico, sino también un acto biológico que implica un intercambio real de microorganismos, lo que convierte a la higiene bucal en un factor clave para la salud.

Una revisión científica internacional publicada en 2024 en la revista Microorganisms analizó el estado actual del conocimiento sobre el microbioma oral, el conjunto de bacterias y microorganismos que habitan en la boca.

El trabajo revisa decenas de estudios previos y confirma que la microbiota oral es dinámica y altamente influenciable por hábitos cotidianos, como la higiene, la dieta y las interacciones sociales íntimas, incluido el beso.

Según esta revisión, el contacto bucal frecuente entre personas —como ocurre en parejas— favorece la transferencia y la similitud del microbioma oral, lo que puede tener implicaciones tanto en la salud bucodental como en la salud general.

Los autores destacan que mantener un equilibrio bacteriano adecuado es esencial para prevenir patologías como caries, gingivitis o periodontitis.

¿Cuántas bacterias se intercambian al besar?

Este consenso científico se apoya en investigaciones previas clave, como el conocido estudio realizado en Países Bajos y publicado en la revista Microbiome, que demostró que un beso íntimo de unos 10 segundos puede transmitir alrededor de 80 millones de bacterias de una persona a otra.

Además, el estudio observó que las parejas que se besan con frecuencia tienden a compartir una microbiota salival más similar.

Los investigadores concluyeron que el beso es una vía real de intercambio bacteriano y que este intercambio es mayor cuanto más frecuente y prolongado es el contacto en el tiempo.

¿Puede un beso contagiar enfermedades bucales?

Ante estos datos, surge la preocupación por el posible contagio de enfermedades orales.

El prestigioso odontólogo Dr. Iván Malagón ha aclarado que, aunque las bacterias asociadas a patologías como la periodontitis pueden transmitirse a través del beso, esto no implica necesariamente que la persona receptora vaya a desarrollar la enfermedad.

“Para que una patología bucal se desarrolle, no basta con la presencia de bacterias. Es necesario que estas colonicen la boca de forma permanente y actúen junto a otros factores como la genética, el sistema inmunológico, el tabaquismo o unos malos hábitos de higiene”, ha explicado el especialista.

El riesgo puede aumentar en relaciones estables con intercambio bacteriano constante, pero una correcta higiene oral reduce de forma muy significativa esa posibilidad.

Claves para disfrutar de besos saludables

El Dr. Malagón ha recomendado seguir estas pautas para mantener una boca sana:

Cepillado dental al menos dos veces al día, preferiblemente con cepillo eléctrico de cabezal pequeño y dureza media

Uso diario de seda dental para limpiar los espacios interdentales

Limpieza regular de la lengua, donde se acumulan gran cantidad de bacterias

Uso de colutorios solo bajo recomendación profesional

Dieta equilibrada, reduciendo el consumo de azúcares y bebidas carbonatadas

“Una boca limpia y cuidada no solo mejora la salud bucal, sino que también permite disfrutar de los besos con tranquilidad y seguridad”, ha resaltado el doctor.