Conductor atendido tras salida de vía en CL-101, en Viana de Duero

Jueves, 12 Febrero 2026 08:28

Un varón de 43 años ha sido asistido anoche tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera autonómica CL-101, sentido Gómara, a su paso por el término municipal de Viana de Duero.

El 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso a las 21:52 de la pasada noche de un accidente en el kilómetro 66 de la carretera CL-101, sentido Gomara, en Viana de Duero.

Un vehículo ha volcado y había una persona atrapada en su interior.

Se ha avisado a Bomberos, a Guardia Civil de Soria y a Emergencias sanitarias Sacyl.

Se ha procedido después a anular la asistencia de Bomberos ya que la persona accidentada ha salido del vehículo, un todoterreno, por sus propios medios.

Emergencias sanitarias ha enviado al lugar una ambulancia de soporte vital básico (SVB) y al personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Almazán, que ha atenidido a un varón de 43 años que no es trasladado.

Por otra parte, en la madrugada de miércoles el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha atendido un incidente en una vivienda situada en la Plazuela Fuente, en Matamala de Almazán, donde, una mujer se encontraba mareada e indispuesta.

La casa estaba llena de humo procedente de una estufa de leña.

Según ha indicado el alertante, han abierto las ventanas para ventilar.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil (COS) de Soria, a los Bomberos de Almazán y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a una mujer de 52 años y a un varón de 59, que han sido trasladados posteriormente al PAC de Almazán.





