Fallece conductor de quitanieves tras salirse de calzada en Puerto del Pico, en Ávila

Sábado, 07 Febrero 2026 20:23

El conductor de una quitanieves ha fallecido esta tarde en el puerto del Pico, en Ávila, tras salirse de la calzada.

El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido a las 16.10 horas una llamada que informaba de la salida de vía de una quitanieves a la altura del punto kilométrico 56 de la N-502, en el Puerto el Pico, en Villarejo del Valle (Ávila).

Según ha indicado el alertante la máquina ha sufrido una caída de unos 20 metros por una ladera y el conductor, un varón de unos 40 años, estaba atrapado en el interior.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado al Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León que ha coordinado la emergencia y ha movilizado al grupo de rescate de la Junta de Castilla y León y a las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Mombeltrán y Cuevas del Valle, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Guardia Civil (COS) de Ávila, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento del conductor.

Finalmente el GRS no hapodido acceder a zona por mala meteorología.