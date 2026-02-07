Fallece conductor de quitanieves tras salirse de calzada en Puerto del Pico, en Ávila
El conductor de una quitanieves ha fallecido esta tarde en el puerto del Pico, en Ávila, tras salirse de la calzada.
El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido a las 16.10 horas una llamada que informaba de la salida de vía de una quitanieves a la altura del punto kilométrico 56 de la N-502, en el Puerto el Pico, en Villarejo del Valle (Ávila).
Según ha indicado el alertante la máquina ha sufrido una caída de unos 20 metros por una ladera y el conductor, un varón de unos 40 años, estaba atrapado en el interior.
Desde la sala del 1-1-2 se ha informado al Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León que ha coordinado la emergencia y ha movilizado al grupo de rescate de la Junta de Castilla y León y a las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Mombeltrán y Cuevas del Valle, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Guardia Civil (COS) de Ávila, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.
En el lugar, los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento del conductor.
Finalmente el GRS no hapodido acceder a zona por mala meteorología.