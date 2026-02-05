Dos accidentes de tráfico con heridos en carretera autonómica CL-101

Jueves, 05 Febrero 2026 21:04

La carretera autonómica CL-101, que comunica Ágreda con Almazán, ha registrado esta tarde dos accidentes de tráfico con heridos.

El primero de ellos se ha producido a las 17:00 horas cuando Emergencias Sanitarias ha recibido varias llamadas que alertaban de un vehículo volcado en la cuneta en el kilómetro 5 de la CL-101 en Agreda, sentido Navarra.

Se trataba de un vehículo que había volcado en una curva y como consecuencia un varón de 55 años ha rsultado herido.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Soria y a Emergencias sanitarias.

A las ocho de la tarde se ha registrado el segundo accidente de tráfico, cuando la Sala de Operacione sha recibido aviso de un siniestro en el kilómetros 39 de la CL-101, en Buberos, en el campo de Gómara.

En el accidente se han visto involucrados dos turismos y un jabalí.

Se ha trasladado aviso a Guardia Civil de tráfico de Soria y Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos para atender a un varón de 44 años, que ha resultado golpeado en la cara.