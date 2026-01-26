La Guardia Civil detecta un delito contra la salud pública y once infracciones en inspecciones en Soria

Lunes, 26 Enero 2026 15:19

La Comandancia de la Guardia Civil de Soria a través de su Destacamento de Fiscal y Fronteras ha realizado 34 inspecciones en establecimentos de Soria capital en la campaña navideña, además de 36 en mercadillos y otros establecimientos de la provincia.

Lo ha realizado en el uso de las competencias de lucha contra el fraude, el contrabando y la vigilancia de impuestos especiales que como resguardo Fiscal del Estado tiene encomendadas.

Así mismo se intensificaron las acciones de inspección en otras áreas, como la persecución del fraude en el uso de gasóleo bonificado, realizándose 16 controles durante el plazo indicado.

Como resultado de estas actuaciones se detectó un delito contra la salud pública, que se saldó con la detención de un vecino de Soria, de 60 años de edad a se le intervinieron 130 comprimidos de sustancias estimulantes (taladafilo y sildenafilo) medicamentos sujetos a prescripción médica y que se presume iban destinados a la venta sin estar autorizado para ello.

Así mismo se detectaron once fracciones administrativas, que dieron lugar a la incautación de más de 1.200 efectos (bebidas alcohólicas, medicamentos sin autorización, tabaco de contrabando).

Entre los efectos incautados y que se detectaron en las inspecciones llevadas a cabo en colaboración de la Sección de Consumo de la Junta de Castilla y León en Soria, se encontraban también juguetes que incumplían diversos preceptos de etiquetado y que podrían comprometer la seguridad de los más pequeños.