Conductora herida tras volcar con su vehículo en El Burgo de Osma
Una mujer ha resultado herida esta tarde tras volcr con el turismo que conducía en una carretera local en El Burgo de Osma.
A las 19:55 horas la policía local de El Burgo de Osma ha informado a Emergencias Sanitarias del vuelco de un turismo en el kilómetro 3 de la SO-P-5007, en El Burgo de Osma, donde, una mujer ha resultado herida y se encontraba en el interior del vehículo.
Se ha dado aviso a los bomberos de El Burgo de Osma, a Tráfico de Soria y a Sacyl que ha movilizado recursos al lugar.