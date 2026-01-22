Conductora herida tras volcar con su vehículo en El Burgo de Osma

Jueves, 22 Enero 2026 20:38

Una mujer ha resultado herida esta tarde tras volcr con el turismo que conducía en una carretera local en El Burgo de Osma.

A las 19:55 horas la policía local de El Burgo de Osma ha informado a Emergencias Sanitarias del vuelco de un turismo en el kilómetro 3 de la SO-P-5007, en El Burgo de Osma, donde, una mujer ha resultado herida y se encontraba en el interior del vehículo.

Se ha dado aviso a los bomberos de El Burgo de Osma, a Tráfico de Soria y a Sacyl que ha movilizado recursos al lugar.