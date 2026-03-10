Formalizado contrato para musealización de Las Eras de Ciadueña, Ucero y Alto Casares

Martes, 10 Marzo 2026 09:24

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la formalización del contrato para ejecutar la musealización de los yacimientos de Las Eras de Ciadueña, Ucero y Alto Casares.

El contrato se ha adjudicado a la empresa soriana Grupo de Arqueología Experimental Areco S.L. por 29.040 euros y se integra en el eje 4, dedicado a la competitividad turística.

Esta intervención permitirá mejorar la visita cultural en tres enclaves arqueológicos de la provincia a través de una propuesta que une acondicionamiento físico, interpretación patrimonial y recursos digitales.

El proyecto prevé la creación de un punto de visita in situ, la incorporación de elementos de señalización interpretativa y la instalación de la infraestructura necesaria para activar contenidos de realidad aumentada.

El pliego técnico recoge, entre otras actuaciones, la preparación del terreno, la simulación de la planta de viviendas antiguas a partir del plano original del yacimiento y la ejecución de una pasarela elevada que facilitará la observación del conjunto.

A esa actuación se sumará la colocación de postes direccionales, paneles explicativos y soportes tecnológicos que permitirán visualizar reconstrucciones virtuales en 3D de las áreas intervenidas.

Los paneles incorporarán textos divulgativos e ilustraciones originales.

El diseño de esos contenidos deberá ajustarse al rigor histórico y pasar la revisión de especialistas en arqueología y patrimonio. Ese planteamiento busca ofrecer una experiencia de visita más clara y más accesible, que ayude a comprender mejor el valor de estos espacios y su papel dentro del patrimonio arqueológico soriano.

La actuación forma parte del PSTD Celtiberia Soriana, aprobado dentro del Programa Extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 2021-2023.

Ese plan moviliza 3.610.388 euros y agrupa 14 actuaciones distribuidas en cuatro ejes: transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad. La musealización de estos yacimientos se inscribe en este último apartado, orientado a elevar la calidad de la oferta turística y a favorecer nuevas formas de acceso al patrimonio.