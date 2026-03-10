La premiada pieza Olvido Flores llega este miércoles a Soria

El Palacio de la Audiencia de Soria acogerá este miércoles 11 de marzo el espectáculo Olvido Flores, de la creadora y actriz Estefanía de Paz Asín, una propuesta escénica singular que combina memoria histórica, poesía y teatro de objetos.

La función se representará en dos pases, a las 18:30 y a las 20:30 horas, con entradas a 5 euros.

Debido al formato íntimo del espectáculo, el aforo es muy reducido: solo 150 butacas.

La obra parte de una historia real ocurrida en Lodosa (Navarra) en julio de 1936.

A través de la figura de la narradora Olvido Flores, el espectáculo recupera los testimonios de quienes vivieron aquellos acontecimientos ligados al Circo Anastasini, una troupe de más de cincuenta artistas que se encontraba de gira por el norte de España cuando estalló la guerra.

Algunos de sus integrantes fueron fusilados y otros obligados a entretener a la tropa, en una historia marcada por la violencia y el silencio posterior.

Mediante el lenguaje de los objetos, Estefanía de Paz Asín construye una narración delicada que combina poesía, circo y memoria, creando una pieza breve —de 25 minutos de duración— que quiere ser un homenaje a aquellas personas olvidadas a las que nadie llevó flores.

Olvido Flores ha recibido numerosos reconocimientos en festivales de artes escénicas.

Entre ellos, la Mención Especial del Jurado en el Festival Sense Portes de Artes de Calle de Argentona (Barcelona) y varios galardones en los Premios ARCA, donde obtuvo el Premio del Público, del Jurado Popular, del Jurado Juvenil y del Jurado Oficial.

También fue distinguido con una Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC) y fue candidato a los Premios Max 2024, los principales galardones de las artes escénicas en España.

Teaser: https://youtu.be/o8uTj_IJUls