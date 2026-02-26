Soria ¡Ya! anima a rebelarse contra las promesas de siempre de PP y PSOE

Jueves, 26 Febrero 2026 13:33

Soria ¡Ya! ha animado a los votantes sorianos a rebelarse en las próximas elecciones autonómicas, contra las promesas electorales que llevan escuchando tres décadas tanto de PP como de PSOE.

El movimiento ciudadano ha presentado hoy oficialmente su campaña electoral para las elecciones autonómicas de 2026 en Castilla y León bajo el lema «Por Soria, ¡REBÉLATE!», una llamada a la acción dirigida a los sorianos para no resignarse y rebelarse contra el abandono y el olvido institucional.

La rueda de prensa ha sido ofrecida por los tres primeros candidatos de la lista autonómica de Soria ¡Ya!: Ángel Ceña, Inmaculada Ramos y Juan Antonio Palomar, además de la número seis, Conchi Álvarez, quienes han detallado el calendario de actos y el enfoque político de la campaña.

La formación ha señalado que el lema interpela directamente a la ciudadanía para plantarse frente a las políticas tanto de la Junta como del Gobierno de España, de PP y PSOE, que —según ha denunciado— no han resuelto los problemas estructurales de la provincia tras más 40 años de decisiones que han dejado a Soria en segundo plano.

La campaña recorrerá la provincia «de punta a punta», con presencia en la calle, en mercadillos, plazas y pueblos. «Siempre hemos pisado el territorio y escuchado a la gente que vive en nuestros pueblos», han subrayado.

La pegada de carteles se realizará esta noche en ocho puntos de la provincia: Ágreda (Puerta califal), Almazán (Plaza Mayor), Arcos de Jalón (Estación del ferrocarril), Covaleda (Plaza Mayor), El Burgo de Osma (Letras El Burgo de Osma), Golmayo (Ayuntamiento), San Leonardo (Centro de salud) y Soria (Polideportivo del San Andrés - Eduardo Saavedra).

El viernes 27 de febrero la campaña arrancará en la zona de Pinares, con presencia en Duruelo de la Sierra, Molinos de Duero y Salduero. El primer acto público tendrá lugar en Vinuesa, a las 19:00 horas en el Salón municipal.

El sábado 28 continuará por la zona del Moncayo, con presencia en los mercadillos de Ólvega y Ágreda, y celebrará un acto en El Burgo de Osma a las 19:00 horas en el salón de usos múltiples del Ayuntamiento. Esa misma tarde, otro equipo recorrerá el Campo de Gómara, pasando por Gómara, Almenar, Villaseca de Arciel, Castejón del Campo y Ojuel.

El domingo 1 de marzo continuará la ruta por Alconaba, Candilichera, Martialay, Aldealafuente y Cabrejas del Campo, y se celebrará acto en Ólvega a las 19:00 horas en el salón de actos del Centro Social. Además, Soria ¡YA! mantendrá su mesa informativa en Soria capital.

La formación ha explicado que «Por Soria, ¡REBÉLATE!» significa rebelarse para quedarse, para que vivir en Soria no sea un acto de resistencia diaria sino una opción con futuro; rebelarse por una sanidad pública de calidad, por servicios públicos dignos, por transporte y conectividad reales, por oportunidades laborales y por un proyecto de vida en la provincia.

Soria ¡Ya! ha recordado que hace cuatro años la provincia consiguió tener voz propia en las Cortes y que, «aunque el camino es largo», ese primer paso permitió que Soria saliera de la invisibilidad y volviera a estar presente en el debate político.

La formación ha defendido que su presencia en las Cortes ha tenido consecuencias concretas para la provincia y que, sin su presión política, no se habría reabierto hoy, horas antes del inicio de la campaña electoral, la nueva entrada del hospital tras 18 años de obras; ni el presidente de la Junta habría anunciado ayer la asunción por parte de la Junta del traslado de fallecidos de pacientes desplazados fuera de su provincia —una medida propuesta por Soria ¡YA! que PP y VOX rechazaron hace tres años—; ni se habrían puesto en marcha recursos como el helicóptero sanitario o la ambulancia de soporte vital básico en Ólvega.

También ha señalado que el PSOE y Carlos Martínez han incorporado a su programa propuestas defendidas por Soria ¡YA!, como las medidas 30/30, la ley contra la despoblación o el refuerzo de la atención primaria con el 25 % del presupuesto del Sacyl.

"Influimos y eso nunca había pasado antes", han afirmado, insistiendo en que sin la presencia de Soria ¡YA! muchas de estas medidas no se estarían llevando a cabo ni anunciando como promesas electorales.

La formación ha realizado un llamamiento a la utilidad de rebelarse y no conformarse, defendiendo que Soria necesita seguir teniendo voz propia y no depender de decisiones tomadas en despachos de Valladolid o Madrid.

"No queremos ser una sucursal como son PP, PSOE y VOX", han remarcado.

Tras décadas escuchando las mismas promesas mientras la provincia pierde población y oportunidades, Soria ¡YA! ha concluido que resignarse no es una opción y ha animado a la ciudadanía a seguir luchando por el futuro de la provincia.