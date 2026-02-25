Los Royales denuncia conversión de sus calles en "depósito judicial" de vehículos abandonados

Miércoles, 25 Febrero 2026 20:03

La Asociación de Vecinos Los Royales ha manifestado hoy públicamente su profunda preocupación y malestar ante la acumulación descontrolada de vehículos decomisados por la Guardia Civil en las calles colindantes al cuartel.

Esta situación, que se prolonga de manera indefinida -por lo menos desde hace ocho meses-, está convirtiendo una zona residencial en un desguace improvisado a la vista de todos.

Los residentes en la zona han denunciado que estos vehículos —muchos de ellos con signos evidentes de deterioro, cristales rotos o neumáticos deshinchados— permanecen estacionados durante meses sin que ninguna administración asuma la responsabilidad de su retirada.

Esta acumulación no solo daña la estética del barrio, sino que genera riesgos para la seguridad, especialmente para los menores que juegan en la zona; y se convierten en un foco de vandalismo, ya que los coches abandonados atraen conductas incívicas y acumulación de basura.

Además supone una degradación del espacio público, al realizarse un uso indebido de las plazas de aparcamiento destinadas a los vecinos.

Bloqueo institucional y falta de respuestas

A pesar de que la asociación ha contactado formalmente con la Policía Local, el Ayuntamiento y la propia Guardia Civil, la respuesta ha sido el silencio o la evasión de competencias.

"La falta de coordinación entre administraciones nos deja en una situación de total desamparo. Nadie parece tener la potestad para retirar estos coches, y mientras tanto, el barrio paga las consecuencias de un bloqueo burocrático", han afirmado en un comunicado desde la asociación vecinal.





Ante la gravedad de la situación, los vecinos de Los Royales han exigido una intervención urgente, con la retirada inmediata de los vehículos que actualmente bloquean las vías públicas, en especial en la calle León.

También han demandado un protocolo claro, mediante la creación de un procedimiento ágil entre administraciones para que los vehículos decomisados sean trasladados a depósitos municipales o judiciales adecuados, evitando que la calle sea la solución por defecto.

El vecindario ha confiado en que esta denuncia pública sirva de impulso para que las autoridades actúen con la diligencia que el caso requiere y se restaure la normalidad y convivencia en el barrio.

La Guardia Civil está a lo que la autoridad judicial les mande, según ha señalado hoy la Subdelegacion del Gobierno de Soria, a EL MIRÓN DE SORIA.

Si un ciudadano deja el coche abandonado en la vía pública durante semanas puede costarte una sanción de hasta 1.500 euros, tener que sufragar los gastos de retirada... e incluso perder para siempre el vehículo, ya que se puede considerar residuo municipal y el Ayuntamiento puede proceder a su traslado a un centro de tratamiento para su gestión, un gasto que deberá ser asumido además por el propietario.

Es lo que ocurre si se impone la ley (Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular) y la ordenanza municipal de limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad de Soria, donde los coches abandonados son considerados "residuo domésticoW.

Un coche dado de baja (temporal o definitiva) no puede estar abandonado en la vía pública nunca.

Abandonar un vehículo en la calle es ilegal, conlleva multas elevadas (de 600 a 30.000 euros) y puede ser retirado por la grúa en un plazo de un mes si muestra signos de abandono o inmovilidad.