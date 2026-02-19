UGT denuncia que Junta consolida precariedad organizativa en educación de Soria

Jueves, 19 Febrero 2026 16:29

UGT Enseñanza Soria ha deunciado que la negociación de las plantillas jurídicas para el próximo curso en Soria vuelve a evidenciar la falta de voluntad política de la Consejería de Educación para fortalecer estructuralmente la educación pública en la provincia.

Lejos de avanzar hacia un modelo estable que acerque la plantilla jurídica a la plantilla funcional real de los centros, la Administración mantiene un planteamiento continuista que consolida la provisionalidad y la precariedad organizativa, según ha señalado el sindicato en un comunicado.

Las necesidades estructurales de atención a la diversidad, orientación, apoyos y refuerzos siguen sin incorporarse de forma estable a las plantillas.

La negociación se ha desarrollado, a su juicio, con plazos insuficientes y sin margen real para introducir modificaciones, convirtiendo el proceso en una nueva imposición y trámite formal más que en un verdadero espacio de diálogo.

UGT Enseñanza Soria ha asegurado que esta gestión supone una oportunidad perdida para:reforzar las plantillas, garantizar estabilidad laboral, asegurar continuidad docente, y mejorar la calidad educativa en los centros de la provincia de Soria y en Castilla y León.

"No puede hablarse de calidad educativa mientras el sistema dependa de soluciones temporales en lugar de plazas consolidadas. La estabilidad del profesorado no es una cuestión corporativa: es una condición imprescindible para el buen funcionamiento de los centros y para ofrecer una educación pública de calidad", ha resaltado.

Si la Consejería de Educación no rectifica y apuesta de manera decidida por consolidar las plantillas, estará asumiendo la responsabilidad directa del deterioro progresivo del sistema educativo público en Castilla y León.