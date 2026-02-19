Los escolares de Escolapios de Soria homenajean a sus abuelos

Jueves, 19 Febrero 2026 17:02

Todos los niños de la guardería, de primero, de segundo y de tercero de Infantil y de primero de Primaria del colegio de Los Escolapios de Soria han llegado este jueves al centro educativo disfrazados de personas mayores.

Por los pasillos del centro se han podido ver bastones, cabellos blancos, collares de perlas, pañuelos en la cabeza, boinas…

Los profesores también han acompañado en la jornada de homenaje a los “abuelos” que han realizado los más pequeños del centro educativo soriano al cumplirse sus cien primeros días del curso.

Los niños saben bien, aunque a veces no lo digan, lo que hacen sus abuelos por ellos. Renuncian al telediario por ver los dibujos con sus nietos, tienen el móvil lleno de fotografías con su nieto, con el que es capaz de aguantar horas y horas en el parque y prepararle la mejor merienda…

Hay muchos datos estadísticos para defender el papel de los abuelos en la economía doméstica. Sin su soporte hoy muchas familias tendrían que cambiar por completo su forma de organizarse. S

on ellos los que, en muchos casos, permiten que las parejas trabajen, que ambos dediquen no menos de 8 horas al día a estar fuera de casa, con la tranquilidad de que, ocurra lo que ocurra, sus hijos estarán en las mejores manos.

Son los abuelos los que en los últimos años han lidiado como jabatos con la crisis, apoyando social y económicamente a las familias. O en otros muchos casos, son los abuelos los que están en la retaguardia por si una gastroenteritis o unas décimas de fiebre “sacaban” por sorpresa a los niños de la guardería.