Soria vuelve a encabezar seguimiento de médicos a jornada de paro

Jueves, 19 Febrero 2026 13:15

Los médicos de Soria han vuelto a encabezar el seguimiento en el paro convocado este jueves en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León en la Comunidad.

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 18,6 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 25 por ciento en Atención Hospitalaria (1.290 profesionales en huelga) y del 8 por ciento en Atención Primaria (233 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.523 facultativos de los 8.174 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 7,5 %, 39 médicos en huelga; Burgos, 29,2 %, 246 en huelga; León, 21,8 %, 358; Palencia, 21,1 %, 90 médicos; Salamanca, 14,7 %, 274 facultativos; Segovia, 14,4 %, 61; Soria, 35,4 %, 74; Valladolid, 17,7 %, 326 médicos; y Zamora, 13 %, 55 médicos en huelga.

Además, la cuarta jornada en huelga de los facultativos médicos ha tenido un total de 6.840 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 420; Burgos, 1.106; León, 1.708; El Bierzo, 364; Palencia, 434; Salamanca, 1.001; Segovia, 168; Soria, 560; Valladolid Este, 371; Valladolid Oeste, 470; y Zamora, 238.

De la misma manera, se han cancelado un total de 224 intervenciones quirúrgicas, 665 pruebas diagnósticas y 4.418 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.

Por otra perte, la Asamblea General de la sección nacional de médicos de ejercicio privado de la Organización Médica Colegial de España, reunida el viernes 13 de febrero, por unanimidad, ha manifestado su rotundo apoyo a los compañeros médicos en huelga desde el 16 de febrero contra el Borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

A través de un comunicado han realizado un llamamiento al Ministerio de Sanidad para que vuelva a la mesa de negociación con los representantes médicos.

"Un Estatuto Marco pactado sin los representantes médicos, es decir sin el pilar fundamental de la medicina, está condenado a la ingobernabilidad del Sistema Nacional de Salud. Desde esta asamblea consideran que es preciso salir de posiciones rígidas y recuperar el dialogo en aras del interés general para solucionar el conflicto teniendo alturas de miras", ha señalado.

Las demandas de los sindicatos médicos están alineadas con el sentir general de la profesión médica, incluidos los que trabajan en la privada, y aportan soluciones a problemas enquistados en el SNS.

También ha solicitado a las consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas, al Ministerio de Trabajo y Economía Social y a los grupos políticos que propongan medidas que favorezcan la negociación y la creación de un

Estatuto propio para los médicos.