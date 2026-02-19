La Cofradía de la Oración en el Huerto de Soria bendice nuevas tallas

La Cofradía de la Oración en el Huerto de Soria celebrará el próximo 22 de febrero, a las 18:00 horas, en la Iglesia de los Carmelitas Descalzos, el acto de presentación y bendición de las tallas de los apóstoles San Pedro, Santiago y San Juan, que pasarán a incorporarse a su paso titular.



Las nuevas imágenes, obras del imaginero sevillano Álvaro Flores Rojas, son el resultado de un trabajo de dos años, que culmina de manera muy significativa coincidiendo con la celebración del 75 aniversario de la cofradía.

Se trata de tallas de tamaño natural y de vestir, concebidas para integrarse plenamente en el conjunto escultórico del paso, situándose a los pies del frondoso olivo que preside la escena de la Oración en el Huerto.

La confección de las vestiduras de las imágenes ha sido realizada igualmente en un taller de la localidad de Sevilla, completando un trabajo artístico de gran calidad que supone un notable enriquecimiento del patrimonio artístico y devocional de la hermandad.

Este acto se enmarca dentro del programa conmemorativo del 75 aniversario, una efeméride de especial relevancia para la cofradía, que afronta este momento con satisfacción, ilusión y gratitud por el camino recorrido.

Tras la presentación y bendición de las tallas, el acto continuará con el concierto vocal “In Monte Oliveti”, ofrecido por Proyecto Didaskalía, que pondrá el broche musical y espiritual a una jornada especialmente significativa.

Desde la Cofradía de la Oración en el Huerto se ha invitado a cofrades, fieles y al público en general a participar en este acto conmemorativo.