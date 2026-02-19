CSIF urge cumplimiento inmediato del pago de sábados trabajados a todas las categorías del SACYL

Jueves, 19 Febrero 2026 14:27

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente a la Gerencia Regional de Salud, en un escrito, el cumplimiento íntegro del acuerdo alcanzado en Mesa Sectorial el pasado 10 de octubre de 2025, por el que se reconoce el abono de los sábados trabajados para todas las categorías profesionales del SACYL, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.

El acuerdo establece como fecha límite para hacer efectivo dicho pago el 31 de marzo, por lo que CSIF reclama una confirmación expresa del calendario de ejecución que garantice que los profesionales percibirán las cantidades adeudadas en tiempo y forma.

El presidente del sector autonómico de Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega, ha recordado que “los acuerdos alcanzados en Mesa Sectorial deben cumplirse sin dilaciones ni interpretaciones restrictivas. Estamos hablando de derechos económicos reconocidos y firmados”.

Asimismo, el acuerdo contempla continuar la negociación en el grupo de trabajo de retribuciones para equiparar el complemento por trabajo en sábado a las cuantías reconocidas para domingos y festivos, tal y como ocurre en otros ámbitos de la Junta de Castilla y León, como Servicios Sociales.

CSIF también exige el desarrollo normativo específico que regule el tiempo de transmisión de información asistencial -el llamado solape- como tiempo efectivo de trabajo para todos los profesionales que lo realizan.

Vega ha explicado que el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco de Sanidad ya reconoce expresamente ese tiempo como trabajo efectivo, pero en el ámbito del SACYL la regulación actual es desigual en las categorías implicadas.

De esta manera, reconoce 49 horas anuales al personal de enfermería y solo 7 horas anuales para TCAE, “cifra claramente insuficiente”.

Para CSIF, esta disparidad no responde a criterios objetivos vinculados a la continuidad asistencial, “por lo que deben revisarse”.

“La transmisión clínica de la información durante el ‘solape’ no es un trámite accesorio, es clave en el relevo y continuidad asistencial para la seguridad del paciente”, ha subrayado Enrique Vega Méndez.

Ha incidido especialmente en la situación de los servicios de urgencias hospitalarias, donde los relevos y trasvases de información se producen de manera constante a lo largo de las 24 horas.

CSIF ha rechazado las discriminaciones entre categorías profesionales.

“No aceptamos soluciones parciales ni privilegios selectivos. Todos los profesionales son imprescindibles para el funcionamiento del sistema sanitario público y todos deben ser tratados con equidad”, ha afirmado Vega.