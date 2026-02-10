Mañueco anuncia gratuidad de matrícula en primer curso de universidades públicas

Martes, 10 Febrero 2026 12:58

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes la gratuidad de la matrícula del primer curso en las universidades públicas de la Comunidad para los estudiantes empadronados en la Comunidad.

Durante su intervención en el Foro de La Razón, Fernández Mañueco ha explicado esta medida se incluirá en el programa electoral del Partido Popular de Castilla y León y se pondrá en marcha a partir del curso 2026-2027, si logra formar Gobierno tras las próximas elecciones autonómicas.

El objetivo es facilitar el acceso a la universidad, aliviar el esfuerzo económico de las familias y ampliar las oportunidades de los jóvenes, además de contribuir a la retención del talento en la Comunidad y ponerlo al servicio de los sectores productivos.

El Partido Popular de Castilla y León presentará la próxima semana su programa electoral, que incluirá compromisos dirigidos a reforzar las políticas de apoyo a las familias, a los jóvenes, a los autónomos, al medio rural, a la vivienda y a las personas mayores, muchos de ellos ya recogidos en el proyecto de Presupuestos del Gobierno autonómico para 2026, que fue bloqueado por el PSOE y VOX Castilla y León.

Entre otros ejemplos, el programa incluirá medidas como el refuerzo del bono nacimiento hasta los 5.000 euros por hijo; el bono infantil de 200 euros para actividades educativas, deportivas y de ocio; nuevas ayudas al campo con mayor apoyo a los seguros agrarios y dos fondos para modernizar las explotaciones de ganadería extensiva y mejora del ovino; la bonificación de peajes para viajeros recurrentes empadronados en Castilla y León en las autopistas de Segovia y Ávila que enlazan con Madrid y las de León con Astorga y Asturias; el mantenimiento del transporte gratuito Buscyl; el apoyo a los autónomos con un nuevo bono; la mejora de la atención a las personas mayores con la adaptación de viviendas mediante el cambio de bañera por plato de ducha en 20.000 hogares; y el refuerzo de la atención sanitaria con la extensión de los helicópteros medicalizados a todas las provincias.

En este sentido, Fernández Mañueco ha defendido que “frente a la crispación de otros, nosotros ofrecemos centralidad que significa buena gestión. estabilidad, y futuro para nuestra tierra. Y a la vez, firmeza y valentía para defenderla de quien no la respeta, como Sánchez con el modelo de financiación autonómica”.

Además, el presidente del PP en Castilla y León ha subrayado que los próximos comicios deben centrarse en los problemas reales de las personas de la Comunidad, y no en el ruido, la polarización o la confrontación política, con el objetivo de seguir mejorando la vida de los ciudadanos y situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir.

Durante la pasada legislatura, Castilla y León ha seguido avanzando gracias a una gestión eficaz, con resultados avalados por informes independientes y por indicadores objetivos y verificables.

En este periodo, la Comunidad se ha situado como la mejor de España en educación, servicios sociales y atención a las personas mayores, y la segunda en sanidad, además de ocupar el tercer puesto en crecimiento económico en 2025 y, según Hispalink, situarse como la segunda comunidad más dinámica en 2026 y 2027.Todo ello, con los impuestos más bajos de su historia, una fiscalidad más favorable para las familias y los jóvenes, y con más empleo y más personas trabajando que nunca.

Asimismo, Fernández Mañueco ha recordado que Castilla y León ha consolidado su liderazgo en la producción de energías renovables, se ha convertido en una potencia en los sectores agroalimentario y de automoción, y es, actualmente, un referente en ámbitos como la aeronáutica, la industria farmacéutica y la biomedicina, la ciberseguridad, la supercomputación, el turismo rural y la gestión de su patrimonio cultural y natural, entre otros.

Finalmente, el presidente del Partido Popular de Castilla y León ha destacado el papel de Castilla y León como una de las columnas vertebrales de España y ha defendido un modelo de país basado en la igualdad entre territorios, la lealtad institucional y el equilibrio territorial. En este marco, ha reclamado una financiación autonómica justa que no perjudique a la Comunidad y que permita seguir prestando servicios públicos de calidad.

FP y mercado laboral

Por su parte, el secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castila y León, Carlos Martínez, ha trasladao ayer tarde tarde en la localidad segoviana de Cuellar la apuesta socialista para garantizar una Formación Profesional alineada con el mercado laboral en cada zona frente al modelo de concentración de Mañueco.

Martínez ha realizado esta propuesta tras celebrar reuniones con patronal, sindicatos y empresarios de Cuellar en las que se puso de manifiesto la necesidad de una ordenación a escala comarcal que garantice los derechos de ciudadanía, el personal y las infraestructuras básicas que necesitan las empresas instaladas en las comarcas de Castilla y León para competir en mundo global y también para atraer nuevas empresas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Martínez ha incidido en que el modelo de organización a escala comarcal que defiende en PSOECyL es “totalmente distinto al del gobierno de Mañueco” basado en la concentración de la población en torno a las grandes capitales de provincia, “abandonando a su suerte a todas y cada una de las comarcas en materia de servicios públicos y también desde el punto de vista económico empresarial”.

En esta línea, ha reiterado que las comarcas necesitan del arrope de una administración autonómica que pueda entender el territorio como una pieza clave en la que generar oportunidades y criticó los ritmos de Mañueco.