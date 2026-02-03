El Partido Castellanista propone nueve medidas para luchar contra la despoblación

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS–TC) ha denunciado el rotundo fracaso de los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la lucha contra la despoblación y ha planteado nueve propuestas para hacer frente al principal problema que arrastra la Comunidad.

Los castellanistas han apostado en un comunicado de forma decidida por políticas de repoblación, que deben ser la prioridad absoluta de las acciones del Gobierno.

Del mismo modo, han considerado que una estrategia eficiente, moderna, participativa e inteligente puede convertirse en un instrumento dinamizador del territorio rural, de sus comunidades y contribuir a la fijación de población joven.

El medio rural de Castilla y León ha perdido el 75 por ciento de su población en 65 años.

En 1975, al morir el dictador Franco, la población total de lo que hoy es la comunidad representaba el 7,4 por ciento de la española (2,6 millones de un total de 35,5 millones); en 2025, el 4,9 por ciento (2,4 millones de 49,4 millones), reduciendo significativamente su peso demográfico, al tiempo que miles de jóvenes se marchan irreversiblemente cada año a otras comunidades, convirtiendo a Castilla y León en la comunidad más envejecida de España y Europa.

Desde el PCAS–TC han criticado la negligencia y apatía que la Junta manifiesta en la lucha contra este problema, ya que los gobiernos del PP han sido incapaces de redactar una Estrategia de Reto Demográfico o de aprobar una ley de medidas contra la despoblación, como sí han hecho comunidades como Galicia, Castilla-La Mancha, La Rioja o Aragón, por poner solo algunos ejemplos.

Además ha denunciado la pésima gestión en materia de envejecimiento en la comunidad, que ocupa el dudoso honor de encabezar (junto con Asturias y Galicia) la lista de los territorios más envejecidos de Europa, con 250 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, siendo Zamora la provincia más envejecida de España con 315 mayores por cada 100 menores.

También ha destacado por su bajísima densidad de población, contando con la provincia más vacía de España, Soria, con 9 habitantes/km².

Aproximadamente 1.500 municipios de los 2.248 que tiene la comunidad tienen una densidad de población inferior a 12,5 habitantes/km², cifra que señala la Unión Europea para definir un territorio despoblado.

Los castellanistas han señalado que el escaso interés que manifiesta la Junta de Castilla y León por la repoblación rural se traduce en las patéticas cifras que el Partido Popular de esta comunidad dedica al reto demográfico.

Así, de los 15.715 millones que la Junta gastará en 2026, dedicará únicamente 15 millones a beneficios fiscales para residentes en el medio rural, ha apuntado.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Secretaría de Estado para el Reto Demográfico, dedicó en 2025 a proyectos innovadores en municipios rurales de Castilla y León 5 millones de euros.

El PCAS–TC ha propuesto una batería de medidas urgentes y concretas para luchar contra la despoblación y el envejecimiento en las comarcas de Castilla y León:

1. Creación de una Consejería de Lucha contra la Despoblación y el Envejecimiento en el Territorio Ruralque concentre y coordine todas las acciones necesarias en este ámbito.

2. Comarcalizacióncomo modelo de ordenación del territorio; instrumento para descentralizar servicios, mejorar su eficiencia, crear empleo de calidad y acercar y democratizar la administración.

3. Evaluación de servicios ecosistémicos, dotando de aportaciones económicas a comarcas y municipios en función de los servicios ambientales que prestan al resto.

4. Vivienda. Movilización de vivienda vacía mediante bancos municipales, incentivos al alquiler y rehabilitación, y avales públicos para menores de 40 años en municipios pequeños.

5. Fiscalidad diferenciada y ayudas directas. Deducciones por residencia, apoyo al comercio de proximidad y subvenciones al traslado al medio rural.

6. Fortalecimiento de comunidades rurales.Transparencia, participación ciudadana y creación de redes territoriales y sectoriales.

7. Prioridad para empresas y personas rurales en el uso de recursos. Impulso de la economía social, cooperativas, emprendimiento, economía circular y aprovechamiento responsable de recursos forestalesy agroganaderos.

8. Digitalización y servicios públicos garantizados. Sanidad, educación, servicios sociales, comunicaciones, transporte, cultura y ocio —con conectividad total a banda ancha satelital y 5G en todo el territorio.

9. Empleo y emprendimiento digital. Cuota Cero Rural, coworkings con fibra óptica y programas de relevo generacional para negocios tradicionales.