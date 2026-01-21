El IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve bate todos los récords de participación

Miércoles, 21 Enero 2026

El Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve ha cerrado la recepción de manuscritos para su novena edición con un resultado histórico.

La convocatoria de 2026 ha registrado la mayor participación desde la creación del certamen, con un total de 1.929 manuscritos originales recibidos, lo que supone un crecimiento de más del 73 por ciento respecto a la edición de 2024, en la que se presentaron 1.114 obras.

El jueves 19 de marzo se dará a conocer el fallo del jurado en rueda de prensa celebrada en Madrid.

Este incremento consolida al Premio Ribera del Duero como uno de los referentes internacionales del relato breve en español y confirma una tendencia de crecimiento sostenido año a año.

La cifra de 2026 no solo supera ampliamente el récord anterior, sino que duplica el volumen de participación registrado hace apenas dos ediciones.

De hecho, en su primera edición se recibieron 514 obras, y la convocatoria actual casi cuadruplica aquella cifra inicial.

Un certamen con vocación internacional

El análisis de los datos de participación refleja, una vez más, el marcado carácter internacional del premio.

En esta edición han concurrido autores residentes en 36 países distintos, y cerca del 60% de los manuscritos proceden del extranjero.

España continúa siendo el país con mayor número de obras presentadas, con 782 obras, lo que representa el 40% del total.

Le sigue Argentina, que se consolida como la segunda fuerza participativa con 412 manuscritos, el 21% del total. México y Colombia mantienen también una presencia destacada, con 190 y 152 obras respectivamente, confirmando la fuerte vinculación del certamen con el ámbito latinoamericano.

Junto a estos países, se han registrado participaciones relevantes desde Chile, Perú, Estados Unidos y Cuba, entre otros, lo que refuerza el alcance global del premio y su capacidad de convocatoria entre escritores de muy distintos contextos culturales.

Crecimiento en la participación femenina

En cuanto al desglose por género, la participación masculina continúa siendo mayoritaria, con 1.356 obras presentadas por autores, lo que equivale al 70% del total.

No obstante, la participación femenina ha experimentado un crecimiento muy significativo en términos absolutos.

En la edición de 2026 se han recibido 573 manuscritos firmados por mujeres, frente a los 280 registrados en 2024, lo que duplica su presencia en solo dos años.

Desde Editorial Páginas de Espuma, coorganizadora del premio, ha destacado que “el fallo del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve reafirma su consolidación literaria y su innegable vocación internacional. El rotundo éxito de La vida por delante, de Magalí Etchebarne —obra ganadora de la pasada edición, con catorce reimpresiones—, sumado a la gran expectación generada, consagran este galardón como un hito indiscutible en el calendario de las letras de España y Latinoamérica.”