Los celestes se toman revancha en Superliga frente a Cisneros Tenerife

Sábado, 07 Marzo 2026 20:31

El Grupo Herce Soria se ha tomado una cumplida revancha en la Superliga de la eliminación copera sufrida hace unos días en Valencia a manos del Cisneros La Laguna.

El equipo tinerfeño no ha podido esta tarde en su cancha dar réplica en el luminoso al resultado firmado en Copa contra Grupo Herce Soria, dentro del retorno a la competición liguera en el Pabellón Ríos Tejera.

La escuadra tinerfeña ha caído en esta ocasión contra el combinado soriano (0-3), en un encuentro donde no ha encontrado la continuidad deseada para meterse a tiempo en la contienda.

El primer set ha estado bastante igualado.

El combinado dirigido por Alberto Toribio ha generado daño a través del servicio de Lindberg, que ha dado ventaja al cuadro visitante (6-9).

Miguel Rivera ha pedido tiempo muerto para dar indicaciones a sus jugadores, que han regresado a la pista firmando un parcial positivo (11-12) para quedarse cerca del empate, con Fabián Flores certero en la red y Fran Duque acertado en el servicio.

Pese a los esfuerzos, los sorianos han marcado una distancia definitiva para llevarse el primer asalto (21-25).

El Cisneros La Laguna ha aspriado a recuperar sensaciones en el segundo juego, pero Grupo Herce Soria se ha mostrado eficiente tanto en el bloqueo como en el servicio.

Así, la fase inicial de la segunda manga ha etado marcada por una serie de rallys cortos, pero la desventaja crecía en el marcador (6-13).

Fue entonces cuando Thomas Sleurink ha encdenado una serie de puntos para la escuadra cisnerista, pero la brecha se había marchado al doble dígito (9-19).

Frente a una situación adversa, los laguneros han sacado su orgullo con Frac y Flores dando puntos desde el bloqueo, que obligaron a pararlo a Toribio (14-19).

A pesar de la diferencia, los pupilos dirigidos por Rivera han aguantado el intercambio de golpes y han intentado lucharlo, pero sin éxito (19-25).

Con un escenario desfavorable por delante, el Cisneros La Laguna ha tratado de tirar de personalidad y amor propio en el tercer y último set.

El estado de confianza de los sorianos ha provocado que los laguneros tuvieran que ir de nuevo a remolque, pero sin perder la cara al partido, con Víctor Andreu como estandarte ofensivo, secundado por Flores, Duque y Costa.

Pese a los intentos, los jugadores dirigidos por Toribio han dado el golpe definitivo para llevarse el triunfo (15-25).