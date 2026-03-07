Los celestes regresan a la Superliga frente a su verdugo en la Copa del Rey

Grupo Herce Soria regresa este sábado a la competición liguera y lo hace en las Islas Canarias frente al equipo, Cisneros La Laguna, que fue su verdugo en la Copa de S.M. El Rey.

Cisneros y Grupo Herce Soria vuelven a verse las caras este sábado (17:00 horas) en el Pabellón Ríos Tejera en la decimo novena jornada de la Superliga masculina, apenas unos días después de su enfrentamiento en los cuartos de final de la Copa del Rey.

En aquel duelo, el conjunto tinerfeño se mostró superior y logró el pase a semifinales (3-1), por lo que los sorianos llegan ahora con ánimo de revancha.

El equipo dirigido por Miguel Rivera afronta la recta final del campeonato, con solo cuatro jornadas por disputarse, con el objetivo de consolidar su posición en puestos de playoff y tratar de escalar en la clasificación.

Cisneros llega a la cita liguera tras vencer a Tarragona (1-3) y ocupa actualmente la sexta plaza, mientras que Grupo Herce Soria, segundo clasificado, también sumó un triunfo en la última jornada liguera al imponerse con claridad a San Roque (3-0).

Se espera, por tanto, un duelo exigente entre dos equipos que atraviesan un buen momento competitivo.

Este sábado la Superliga afronta una jornada decisiva a cuatro partidos del final de la fase regular, con enfrentamientos clave tanto en la lucha por los puestos de playoff como en la batalla por evitar el descenso.

Servigroup Playas de Benidorm y Unicaja Costa de Almería afrontan un duelo clave en la lucha por la zona baja de la clasificación, con mucho en juego para ambos equipos.

Bus Leader San Roque y UC3M Voleibol Leganés afrontan un duelo decisivo en la recta final de la fase regular. El conjunto grancanario, penúltimo clasificado, encara la primera de las cuatro finales que le restan con la obligación de sumar tres puntos para acercarse a la permanencia, ya que se encuentra a solo un punto del décimo puesto que ocupa Servigroup Playas de Benidorm.

Pamesa Teruel Voleibol recibe a ConectaBalear CV Manacor en uno de los duelos más exigentes de la jornada, frente a frente con el reciente campeón de la Copa del Rey.

CV Guaguas y Léleman Conqueridor Valencia se enfrentan en el Gran Canaria Arena en un duelo marcado por objetivos muy distintos en la recta final de la fase regular.

El conjunto grancanario, líder de la Superliga, parte como favorito pese a llegar tras una exigente semana en la que cayó en las semifinales de la Copa del Rey y disputó un duro encuentro europeo ante el Montpellier HSC VB en Champions League.

Club Voleibol Melilla regresa este fin de semana a su pista tras su destacada participación en la Copa de SM el Rey 2026, donde alcanzó la final disputada en Valencia.

El conjunto melillense afronta la jornada en una sólida tercera posición, a falta de cuatro partidos para el final de la fase regular, con el objetivo de seguir sumando victorias para consolidar ese puesto de cara a los playoffs, cuya presencia ya tiene asegurada. Enfrente estará Instercap Asisa Tarragona SPSP, colista de la clasificación y con solo un punto.