Sábado, 07 Marzo 2026
Buscar
Cubierto con lluvias
5 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Atletismo

Deportes | Atletismo

David José Pineda compite en mundial Virtus Short Track, en Ourense

El atleta David Jose Pineda participa en el mundial Virtus Short Track que se celebra este fin de semana en Ourense.

El soriano participa en las pruebas de 60 metros lisos, 200 metros lisos y los relevos 4 x 400 y 400 x 200 con la selección española.

Horario Sábado 7 de marzo

Mañana

10:52 – 60 m Semifinales

12:11 – 60 m Final

Tarde

16:03 – 200 m Semifinales

17:17 – Relevo 4×200 m

Expourense acoge el Mundial de atletismo en pista corta para deportistas con discapacidad intelectual, con la participación de 113 atletas de 11 países hasta el próximo domingo

Es la Federación Española de Deportes con Discapacidad Intelectual (FEDDI), miembro del grupo Virtus (la referencia internacional para ese mismo sector, con más de medio millón de atletas federados), quien organiza esta cita, que acoge a 113 competidores procedentes de 11 países.

Búlgaros, franceses, italianos, checos, turcos, polacos, portugueses, suecos, ucranianos y un equipo neutral se unen a la delegación española para acabar en lo más alto de la élite, pero también para medir sus valores de superación y compañerismo.

https://www.youtube.com/live/-rxqSUEsZD0?is=tWlbVCunk-ibeDtG

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: deportes

Subsección: Atletismo

Id propio: 97114

Id del padre: 99

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia