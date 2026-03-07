David José Pineda compite en mundial Virtus Short Track, en Ourense
El atleta David Jose Pineda participa en el mundial Virtus Short Track que se celebra este fin de semana en Ourense.
El soriano participa en las pruebas de 60 metros lisos, 200 metros lisos y los relevos 4 x 400 y 400 x 200 con la selección española.
Horario Sábado 7 de marzo
Mañana
10:52 – 60 m Semifinales
12:11 – 60 m Final
Tarde
16:03 – 200 m Semifinales
17:17 – Relevo 4×200 m
Expourense acoge el Mundial de atletismo en pista corta para deportistas con discapacidad intelectual, con la participación de 113 atletas de 11 países hasta el próximo domingo
Es la Federación Española de Deportes con Discapacidad Intelectual (FEDDI), miembro del grupo Virtus (la referencia internacional para ese mismo sector, con más de medio millón de atletas federados), quien organiza esta cita, que acoge a 113 competidores procedentes de 11 países.
Búlgaros, franceses, italianos, checos, turcos, polacos, portugueses, suecos, ucranianos y un equipo neutral se unen a la delegación española para acabar en lo más alto de la élite, pero también para medir sus valores de superación y compañerismo.
https://www.youtube.com/live/-rxqSUEsZD0?is=tWlbVCunk-ibeDtG